體育 即時新聞

冬盟》恰哥說的話 盧孟揚聽進去了「一開賽就盡全力丟」

2025/12/07 18:13

盧孟揚。（中職提供）盧孟揚。（中職提供）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕中信兄弟投手盧孟揚今天在冬盟季軍戰代表台灣山林先發，面對台灣海洋用68球投5.1局，只被敲1安，另有3K和3次保送，失3分其中2分責失無關勝敗。

事實上，季軍戰前盧孟揚在冬盟先發3場都吞敗投，防禦率7.04、每局被上壘率2.09，表現並不理想，他坦言，第3場投完有點沒信心，這一場有「咬」回來的感覺，因為上一場也是對台灣海洋先發。

此役盧孟揚在1局下被1棒張皓崴敲出二壘安打，接下來連續解決15人次，在6局下遭遇亂流，他續投雖投出1K，不過先後奉送3次四壞保送，留下一出局滿壘局面退場，由余謙接手投球，余謙先被林莛淯敲出安打掉2分，再被高捷敲安失2分，台灣海洋單局灌進4分。

盧孟揚說，5局結束還投不到50球，第6局卻出現3個保送，滿沒有必要的，自己還可以做得更好，「前3場表現很不滿意，每一場都在做調整，投完第3場恰哥（台灣山林總教練彭政閔）有找我講話，也給我一些建議，例如怎麼丟會更好，自己有吸收進去，雖然先發投手要調配體力，但一鬆懈或沒有盡全力丟球對決打者，很容易被擊出長打或失分。」

恰哥說的話，盧孟揚聽進去了，他指出，這一場從開賽就盡全力丟，第6局球速也沒掉下來，只是突然找不到準星，或許是第5局結束後休息時間變長了，導致投球感覺、控球有點跑掉，這是他要加強的部分。

體重僅72公斤的盧孟揚，目標是增重到78公斤，打造更強壯的體格，同時提升投球續航力，希望明年開季就在一軍名單。

