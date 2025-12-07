生達盃桌球賽閉幕 地主隊生達製藥封后

生達盃全國桌球錦標賽今日閉幕，社會組團體賽壓軸登場，社會女子組由地主隊生達製藥封后。（生達製藥提供）

〔記者王涵平／台南報導〕生達盃全國桌球錦標賽今日閉幕，社會組團體賽壓軸登場，社會女子組由地主隊生達製藥封后；社會男子組則由巨城乒乓訓練中心奪冠。

今年生達盃吸引超過2000名桌球好手參賽，生達製藥於半年前開始集結台南在地桌球好手，組成社會男子與社會女子兩支隊伍，除了現任青年及成年國手，多數成員同時身兼桌球教練，經過半年密集培訓與默契磨合，地主隊在本屆比賽繳出亮眼成績。

社會女子組一路過關斬將，豪取五連勝，並在決賽以3比1強勢擊敗高雄中學A隊；社會男子組同樣連勝5場闖進決賽，最終遭遇強敵巨城乒乓訓練中心，以0比3落敗。

社女巨城乒乓訓練中心的「楊家小戰士」姊妹檔，在賽事第一天代表新竹市虎林國小出戰國小女童中年級組，氣勢如虹勇奪冠軍。今日以國小三年級、四年級的年紀越級挑戰社女組，初登場便以3：0完封對手，展現驚人實力。可惜第二場遭遇社女組常勝軍勁敵，最終以1：3不敵高雄中學。然而，年僅9歲與10歲的兩人，面對高手如雲的社女組仍沉著應戰、表現亮眼，被看好是明日之星。

各組第一名，國小女童中年級新竹虎林國小。國小女童高年級台北仁愛國小。國小男童中年級新北龍埔國小。國小男童高年級台中北勢國小。

社會活力組雅樂桌球隊。社會男子團體組巨城乒乓訓練中心。社會女子團體組生達製藥。

