自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

企排》鳳山主場連敗不氣餒 18歲新星林璽點燃台電女排熱情

2025/12/07 18:47

18歲新星林璽點燃台電女排熱情。（排球協會提供）18歲新星林璽點燃台電女排熱情。（排球協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕高雄台電女排隊在企業21年甲級聯賽首度回主場鳳山體育館作戰，求勝心切但不敵北台灣勁旅台北鯨華、新北中纖，吞下2連敗的執行教練張秝芸說：「我們會再調整。其實，大家都很喜歡回主場比賽的感覺，下一週再加油！」

昨力戰5局不敵台北鯨華，高雄台電今面對張瓈文領軍的新北中纖，以24：26、18：25、15：25受挫。賽後張秝芸坦言「有壓力」，「平常多位球員在國家隊，沒有太多時間磨合。但我們會持續調適，努力做好一切該做的事。」她也理解球員的心情，「沒人想輸球，回到高雄比賽，有那麼多人支持我們，我們一定再繼續加油。」並特別提到，週六和台北鯨華力戰五局，「林璽點燃球隊的熱情是很大關鍵，未來也希望她繼續發揮『電力』。」

年僅18歲的自由球員林璽，與高雄台電主力自由球員李怡萱相差15歲。張秝芸說：「兩人個性也大不同，怡萱沉穩、林璽奔放，在球隊裡都很重要！」過去林璽在枋寮高中和U18國家隊都擔任主攻手，進入企排賽場轉換角色為自由球員，攻守之間，她說自己「還在學習」。

本季是林璽在企排第二年，也是在台電女排的「菜鳥賽季」，今日賽後回應：「我還在學習，目標就是把學到的帶到賽場上。」她解釋，從義力營造到高雄台電，「已經有兩年時間在調適角色轉換，最重要的還是『心態』，要在自由球員這個新角色上，督促自己表現更好。」

林璽也提到，李怡萱給予很大鼓勵，「其實賽前我容易想東想西，但她就是有辦法讓我覺得很安心，上場後盡情地去表現。我們會互相幫忙，也互相依靠。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中