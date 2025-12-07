企排》鳳山主場連敗不氣餒 18歲新星林璽點燃台電女排熱情

18歲新星林璽點燃台電女排熱情。（排球協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕高雄台電女排隊在企業21年甲級聯賽首度回主場鳳山體育館作戰，求勝心切但不敵北台灣勁旅台北鯨華、新北中纖，吞下2連敗的執行教練張秝芸說：「我們會再調整。其實，大家都很喜歡回主場比賽的感覺，下一週再加油！」

昨力戰5局不敵台北鯨華，高雄台電今面對張瓈文領軍的新北中纖，以24：26、18：25、15：25受挫。賽後張秝芸坦言「有壓力」，「平常多位球員在國家隊，沒有太多時間磨合。但我們會持續調適，努力做好一切該做的事。」她也理解球員的心情，「沒人想輸球，回到高雄比賽，有那麼多人支持我們，我們一定再繼續加油。」並特別提到，週六和台北鯨華力戰五局，「林璽點燃球隊的熱情是很大關鍵，未來也希望她繼續發揮『電力』。」

年僅18歲的自由球員林璽，與高雄台電主力自由球員李怡萱相差15歲。張秝芸說：「兩人個性也大不同，怡萱沉穩、林璽奔放，在球隊裡都很重要！」過去林璽在枋寮高中和U18國家隊都擔任主攻手，進入企排賽場轉換角色為自由球員，攻守之間，她說自己「還在學習」。

本季是林璽在企排第二年，也是在台電女排的「菜鳥賽季」，今日賽後回應：「我還在學習，目標就是把學到的帶到賽場上。」她解釋，從義力營造到高雄台電，「已經有兩年時間在調適角色轉換，最重要的還是『心態』，要在自由球員這個新角色上，督促自己表現更好。」

林璽也提到，李怡萱給予很大鼓勵，「其實賽前我容易想東想西，但她就是有辦法讓我覺得很安心，上場後盡情地去表現。我們會互相幫忙，也互相依靠。」

