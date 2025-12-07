冬盟》訓練重質不重量才是王道？ 日本國家隊監督有話直說

日本社會人總教練川口朋保。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕冬盟台灣山林總教練彭政閔昨天接受媒體採訪時透露，近年日本選手流行在個人機構自主訓練，可以看到日本社會人打者揮棒和訓練方式，比較沒有以前日式傳統的樣子。

對此，日本社會人總教練川口朋保指出，這幾年日本棒球強調提升身體強度，每一次都是全力揮擊，把球打強、打快，這樣的觀念確實愈來愈明確，關鍵人物是大谷翔平，對於日本社會人球界的影響是，大谷翔平的觀念就是強力揮擊，用強力攻擊取分，慢慢朝向大谷這樣的球風去發展。

這屆冬盟日本社會人完全沒有下達觸擊短打的戰術，台灣山林嘗試30次短打、只成功5次。川口朋保強調，無論是帶社會人選手，或帶高校、基層選手，其實觀念想法都是一樣的，他的執教風格不喜歡犧牲觸擊短打或偷點，希望打者想辦法把球打好，全力去揮棒、擊球。

早期日本棒球訓練重視「量」，近年受運動科學訓練影響也追求「質」，川口朋保分析，關於訓練質跟量的部分，量也佔一定比例的重要性，這幾年日本球界雖然很要求訓練品質，但光有質卻沒有量，很難讓身體去習慣、適應好的動作感覺，在有好的訓練品質狀況下，還是要有一定的量，讓它變成你的「肌肉記憶」。

川口朋保進一步解釋，「如果你的訓練品質不是那麼好，但量很多的話，這樣會讓你的技術慢慢往下滑，相對地，你把訓練品質鞏固好，然後維持一定的訓練量，這樣練習效果才會比較好。」川口朋保曾任亞錦賽和U23世界盃日本隊監督。

