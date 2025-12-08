自由電子報
MLB》紅襪無法承擔之重！ 貝茲交易案獲評運動史上第8大背叛

2025/12/08 07:07

〔體育中心／綜合報導〕近期美媒《Bleacher Report》評價運動界史上最大的背叛，來自紅襪的現役道奇球星貝茲（Mookie Betts）的交易案被排在第8名。

貝茲在2011年被紅襪以第五輪選進，2014年登上大聯盟的他就在52場比賽敲出5轟，攻擊指數0.812，隔年便開始常駐先發，並在2018年以高達10.2fWAR（勝利貢獻值）的表現收下MVP，該年紅襪也打破魔咒奪冠。貝茲在紅襪時期共奪下4座金手套與4座銀棒獎，卻在2020年被紅襪連同「負資產」普萊斯（David Price）一同交易到道奇。

《Bleacher Report》指出，此次交易案的背叛者是紅襪管理層，遭到背叛的則是紅襪球迷，貝茲的交易被包裝成「避免未來的問題」。因為紅襪隊當時已經面臨高額的豪華稅，加上帳面上還有太多不良合約。球團主席華納（Tom Werner）當時在公開場合表示，球隊已經盡力，並表示貝茲想要試自由球員市場水溫，更說12年合約是只有其他球隊才能承受的負擔。

但紅襪隊談論的是限制和底線，道奇談論的是可能性，最終道奇在貝茲一球都未幫球隊打的情況下，就與他簽下一張12年3.65億美元長約，隨後的事情大家也都知道了。道奇在承擔「風險」的情況下，讓貝茲將球隊整體上限提升，他們先在2020年的縮水賽季奪冠，近2年更成為21世紀第一支連霸球隊，手握4枚冠軍戒的貝茲未來還有可能跟道奇隊奪下更多冠軍。

