自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》威力斯超狂39分、20籃板 戰神延長賽氣走海神

2025/12/07 19:56

臺北台新戰神錢肯尼關鍵進球，幫助球隊打進延長賽。（記者陳志曲攝）臺北台新戰神錢肯尼關鍵進球，幫助球隊打進延長賽。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台北台新戰神今在主場迎戰高雄海神，雙方激戰到延長賽，戰神靠著洋將威力斯一人在延長賽包辦7分，全場轟下39分、20籃板，最終以96：91氣走海神。

戰神今天開局打出6：0攻勢，海神靠著胡瓏貿三分球止血，接著布里茲克、克力斯兩名洋將輪流發揮，首節打完暫時領先；次節雙方你來我往，最後1分多鐘，克力斯、布里茲克接力得分追上，半場打完戰成46：46平手。

海神克力斯上半場拿下13分全隊最高，布里茲克11分次之，但團隊三分球命中率不理想只有15.8%；戰神方面，威力斯兩節砍下17分、11籃板，全場最高。

易籃後，兩隊持續拉鋸，海神在決勝節靠著布里茲克發揮取得領先，加上最後4分半鐘，戰神威力斯和胡瓏貿發生推擠，威力斯吞下違反運動精神犯規，送龍貓上罰球線，兩罰中一，一度擴大優勢。不過，戰神很快迎頭趕上，靠著丁聖儒的三分球取得1分超前。

最後1分13秒，布里茲克完成三分打，海神2分領先，錢肯尼在終場前32秒投進追平分，雙方戰成83：83平手，布里茲克最後一擊放槍，沒能直接帶走比賽，也讓氣勢倒向對手。戰神在延長賽開局連拿4分，加上丁聖儒罰球、威力斯上籃，一度擴大領先，但關鍵時刻布里茲克又飆進三分球，助隊追到2分落後。

終場前42秒，布里茲克籃下切入放進，但被吹了走步，隨後戰神威力斯三分球命中，戰神擴大到5分領先，加上威力斯罰球得分，最終以5分差險勝。

戰神威力斯今天轟下全場最高39分、20籃板，基德22分次之；海神方面，布里茲克31分、13籃板、8助攻，克力斯23分。

臺北台新戰神錢肯尼關鍵進球，幫助球隊打進延長賽。（記者陳志曲攝）臺北台新戰神錢肯尼關鍵進球，幫助球隊打進延長賽。（記者陳志曲攝）
臺北台新戰神威力斯（中）進攻籃框遭對手包夾防守。（記者陳志曲攝）臺北台新戰神威力斯（中）進攻籃框遭對手包夾防守。（記者陳志曲攝）
臺北台新戰神威力斯三分得手。（記者陳志曲攝）臺北台新戰神威力斯三分得手。（記者陳志曲攝）
臺北台新戰神齊曼加（右）。（記者陳志曲攝）臺北台新戰神齊曼加（右）。（記者陳志曲攝）
臺北台新戰神基德（右）三分得手。（記者陳志曲攝）臺北台新戰神基德（右）三分得手。（記者陳志曲攝）
高雄全家海神胡瓏貿切入上籃。（記者陳志曲攝）高雄全家海神胡瓏貿切入上籃。（記者陳志曲攝）

威力斯延長賽飆分幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）威力斯延長賽飆分幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

錢肯尼靠壓迫防守幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）錢肯尼靠壓迫防守幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中