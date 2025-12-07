TPBL》威力斯超狂39分、20籃板 戰神延長賽氣走海神

臺北台新戰神錢肯尼關鍵進球，幫助球隊打進延長賽。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台北台新戰神今在主場迎戰高雄海神，雙方激戰到延長賽，戰神靠著洋將威力斯一人在延長賽包辦7分，全場轟下39分、20籃板，最終以96：91氣走海神。

戰神今天開局打出6：0攻勢，海神靠著胡瓏貿三分球止血，接著布里茲克、克力斯兩名洋將輪流發揮，首節打完暫時領先；次節雙方你來我往，最後1分多鐘，克力斯、布里茲克接力得分追上，半場打完戰成46：46平手。

海神克力斯上半場拿下13分全隊最高，布里茲克11分次之，但團隊三分球命中率不理想只有15.8%；戰神方面，威力斯兩節砍下17分、11籃板，全場最高。

易籃後，兩隊持續拉鋸，海神在決勝節靠著布里茲克發揮取得領先，加上最後4分半鐘，戰神威力斯和胡瓏貿發生推擠，威力斯吞下違反運動精神犯規，送龍貓上罰球線，兩罰中一，一度擴大優勢。不過，戰神很快迎頭趕上，靠著丁聖儒的三分球取得1分超前。

最後1分13秒，布里茲克完成三分打，海神2分領先，錢肯尼在終場前32秒投進追平分，雙方戰成83：83平手，布里茲克最後一擊放槍，沒能直接帶走比賽，也讓氣勢倒向對手。戰神在延長賽開局連拿4分，加上丁聖儒罰球、威力斯上籃，一度擴大領先，但關鍵時刻布里茲克又飆進三分球，助隊追到2分落後。

終場前42秒，布里茲克籃下切入放進，但被吹了走步，隨後戰神威力斯三分球命中，戰神擴大到5分領先，加上威力斯罰球得分，最終以5分差險勝。

戰神威力斯今天轟下全場最高39分、20籃板，基德22分次之；海神方面，布里茲克31分、13籃板、8助攻，克力斯23分。

臺北台新戰神錢肯尼關鍵進球，幫助球隊打進延長賽。（記者陳志曲攝）

臺北台新戰神威力斯（中）進攻籃框遭對手包夾防守。（記者陳志曲攝）

臺北台新戰神威力斯三分得手。（記者陳志曲攝）

臺北台新戰神齊曼加（右）。（記者陳志曲攝）

臺北台新戰神基德（右）三分得手。（記者陳志曲攝）

高雄全家海神胡瓏貿切入上籃。（記者陳志曲攝）

威力斯延長賽飆分幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

錢肯尼靠壓迫防守幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

