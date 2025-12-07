自由電子報
冬盟》日本監督連3年帶隊來台 點出台灣球隊「明顯特徵」

2025/12/07 20:18

日本社會人監督川口朋保。（資料照，中職提供）日本社會人監督川口朋保。（資料照，中職提供）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕日本社會人從2017年起，連續6屆組隊到台灣征戰亞洲冬季棒球聯盟，今天晚上日本社會人與日職聯隊爭冠，力拚隊史第3冠。

日本社會人監督川口朋保表示，這屆冬盟日本社會人有半數選手第1次到海外比賽，無論伙食、生活習慣、語言隔閡，對他們而言都是挑戰和學習，這次來台跟不同國家選手比賽，都是很好的成長養分。

川口朋保認為，日本社會人選手來台打冬盟，最重要的是，對戰各隊投手無論是直球或變化球都是不錯的刺激，在這樣的環境下打球，光是看到這些國外選手，都是很好的刺激和成長機會，而且這一批日本社會人選手，都是從各隊所挑選出來的，球技、想法各方面都可以互相交流。

在成棒階層，日本有社會人棒球隊，台灣則有甲組成棒和城市隊，南韓則完全沒有這類企業投資組建的成棒球隊。川口朋保說，包含都市對抗賽在內，每年日本社會人有3大比賽，有企業支持的棒球隊，無論是對地區或企業員工，他們都會有團結一心的感覺，來力挺自己的球隊，社會人球隊也會不定期舉辦棒球教室，對該區域棒球發展有所貢獻。

川口朋保第3度率日本社會人來台打冬盟，他表示，這3年有個共同特徵，各隊實力和比賽強度落差不大，由於選手都來自不同球隊，台灣球隊有明顯的特徵，就是一開始大家還不太熟悉，打到中後半段凝聚力愈來愈好，就會有愈打愈強的感覺。

