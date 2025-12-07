網球》盧彥勳舉辦青少年八強賽 林郁晨U16女單勇奪冠軍

盧彥勳青少年年終八強賽」於彰化員林運動公園落幕。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025「BE HEROES 盧彥勳青少年年終八強賽」今於彰化員林運動公園落幕，拿下 U16女單冠軍的林郁晨表示，很高興能用勝利跟大家告別，特別感謝台灣網壇傳奇盧彥勳悉心指點，並搭建能夠發揮的國內舞台，讓她和許多新世代切磋交流。

「這是我最後一年打年終八強賽，真的是青少女時期難忘回憶，而且隨著年齡增長，逐漸感受到教練盧彥勳所講的每個細節，慢慢有所體會。」林郁晨分享近年來參與這項賽事的體驗，認為除了活動規模越來越好，自己本身也跟著進步，即使去年國際賽表現不如預期，仍多練球累積經驗堅持下來，「我覺得一直輸球的時候不要放棄，不要對自己失望。要把這些傷心跟壓力，都轉換成妳可以一直努力、成為向上的目標，讓自己變得更好。」

請繼續往下閱讀...

前「台灣一哥」盧彥勳在閉幕典禮上，勉勵所有小球員勇於挑戰自我極限，明年新的開始保持信心全力以赴，「這兩天賽事緊湊，有的選手表現非常好，有的可能輸掉比賽，我要講的是，永遠都得保持一個態度，你現在好，不代表你足夠，還要再繼續加油；你現在不好，其實往後還有很多機會。」

這項賽事邀請全國今年表現優秀的16歲以下及14歲以下、共32位男女選手，分年齡與性別，各組都有8名選手對抗，冠軍獎學金3萬元、總獎金38萬元。主辦單位還舉辦相關講座，安排盧彥勳進行分享會，藉由其職業生涯經驗跟心路歷程，勉勵台灣青少年朝夢想邁進。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法