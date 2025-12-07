自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》怎麼了？雷蒙恩一分未得 許皓程說明狀況

2025/12/07 20:44

臺北台新戰神雷蒙恩（中）進攻籃框。（記者陳志曲攝）臺北台新戰神雷蒙恩（中）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台北台新戰神今天和高雄海神一路廝殺進延長賽，最終戰神在洋將威力斯延長賽包辦7分、全場轟進39分、20籃板帶領下，以96：91收下勝利，這週在主場3戰取得2勝1負。不過，戰神陣中國手雷蒙恩似乎出現疲勞問題，這一戰他打了超過25分鐘，沒有分數進帳，貢獻3籃板、2抄截，總教練許皓程表示，他應該是身體有點疲勞，否則以他的個性每顆球都會拚會搶。

戰神和海神今天一路拉鋸多次互換領先，一路打到延長賽，戰神洋將威力斯在延長賽一人殺進殺出，最後37秒時飆進重要三分球、包辦7分，成為贏球功臣。

戰神此仗團隊命中率47.3%，除了威力斯，基德貢獻22分、6籃板，丁聖儒拿下12分、9助攻，但全隊竟出現30次失誤。許皓程說：「這是我們這週第3場比賽，幾個球員打到後面已經抽筋，我也為我們球員感到驕傲跟高興，奮戰到延長賽 ，但還是要繼續修正失誤的問題。」

至於剛打完世界盃資格賽的雷蒙恩今天5投0中、沒有得分，僅貢獻3籃板、2抄截，而他這週連同週一的世界盃資格賽已經打了4場比賽，許皓程也提到他的狀況，「他只是身體比較疲勞一點，以他的個性肯定是每顆球都很認真去拚搶。」

另外，許皓程也給予今天送出9次助攻的丁聖儒肯定，「他一直是我們球隊想要培養的後場大將，即便身高受限，但他還是一天一天進步，雖然洛夫頓來後可能壓縮他的上場時間，但他還是很認真。」

