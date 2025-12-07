古瓦哈蒂羽賽》擊敗世青賽銀牌得主 台電女將董秋彤勇奪BWF首冠

台電女將董秋彤勇奪超級100系列印度古瓦哈蒂羽球大師賽女單冠軍。（取自台電女子羽球隊臉書）

〔體育中心／綜合報導〕24歲台電好手董秋彤今天在超級100系列印度古瓦哈蒂羽球大師賽，耗費47分鐘以21：18、21：18直落二擊敗今年世錦賽女單銀牌得主、印度16歲潛力新秀夏爾瑪（Tanvi Sharma），勇奪生涯首座BWF巡迴賽女單冠軍。

世界排名51的董秋彤在10月紐西蘭北港羽球挑戰賽拿下女單冠軍，不過再來挑戰超級巡迴賽的南韓大師賽、熊本大師賽、澳洲公開賽都在16強止步。

董秋彤在本屆古瓦哈蒂羽球大師賽表現亮眼，先後擊敗泰國女將Tidapron Kleebyeesun、Yataweemin Ketklieng、印度好手巴魯（Isharani Baruah）和地主選手查利哈（Ashmita Chaliha），生涯首度挺進BWF巡迴賽女單決賽。

董秋彤在女單決賽對上地主16歲潛力新秀夏爾瑪，她是備受期待的明日之星，在今年世界青年錦標賽獲得女單銀牌，世界排名為41名。董秋彤開局雖然陷入3分落後，但展現堅強韌性緊咬比數，多次追平戰局，董秋彤在14：16展開逆襲，連拿5分超前，以21：18搶下首局。董秋彤2局複製上一局的逆轉劇本，同樣在14：16落後時反攻，打出一波5：0的攻勢，最後以21：18逆轉勝，直落二收下冠軍。

