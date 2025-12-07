媲美 IRONMAN 世界錦標賽 KONA 的Coffee Boat試游咖啡船這次也進入大鵬灣。（LAVA鐵人公司提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕LEXUS LAVA 大鵬灣鐵人賽本週末在大鵬灣灣域盛大登場，其中最為知名的「鐵馬上國道」，也在今年年底成為國道壓軸，共吸引2000名選手齊聚灣域挑戰自我。

LAVA 大鵬灣鐵人賽暨小鐵人賽昨天開賽，賽事邁入第12屆，已成國內鐵人三項領域年度封關的重要賽事，今天更是重頭戲「鐵馬上國道」的登場正賽，鵬管處長王玟傑、台灣鐵人三項公司董事長林澤浩、屏東縣長秘書陳清義、立法委員林倩綺等人於清晨六點五十分鳴槍開賽，現場氣氛熱烈。

請繼續往下閱讀...

今年完賽獎牌以木材打造兼具環保與使用性的手機支架獎牌。（LAVA鐵人公司提供）

經過激烈的比拼，男子組由潘子易以1小時53分56秒衝線蟬聯男子冠軍，同時也以自行車時間50分56秒打破了高懸5年的自行車賽道紀錄，奪得由 LEXUS贊助的男子自行車賽道破紀錄的3萬元獎金；第二名由鐵人好手楊子慶以2小時1分18秒拿下第二，第三的江典祐則是不到1秒之差拿下第三，但他也同在自行車項目也以53分34秒成績打破自行車賽道紀錄。

男子組冠軍潘子易。（LAVA鐵人公司提供）

女子組由「最強鐵人媽咪」張嘉家以2小時10分35秒封后，同時以1小時38秒獲破得今年由ZOOT贊助、首次推出的女子自行車賽道紀錄3萬元獎金；女子第二名張綺文以3秒之差得銀牌，並以自行車成績1小時1分29秒刷新3年前自己的紀錄！第三名由潘昱婷以2小時14分54秒拿下；另名女子選手張婷婷亦以自行車1小時2分7秒成績打破紀錄！

51.5KM女子組冠軍張嘉家。（LAVA鐵人公司提供）

賽事主會場今年重返濱灣碼頭，除延續300公尺游程的50.3公里經典賽制外，也推出游泳300公尺、單圈國道路線的「TRYTRI」短程組，以大鵬灣獨有全台唯一的「飆速國道」競賽路線號召，吸引更多入門者投入挑戰。賽事前一晚大鵬灣觀光產業聯盟與鵬管處特別加碼參與舉辦「選手之夜」，結合東港在地美食吃到飽、萬元抽獎與多元表演，展現觀光產業熱情，深受選手好評。

鵬管處強調，今年主辦單位還攜手在地遊湖業者推出全新的「鐵人加油船」，成為賽事亮點，鐵人賽現已成大鵬灣推動運動觀光重要品牌活動，未來將持續結合永續、減碳、在地產業與文化特色，打造更多高品質、具國際吸引力的運動旅遊體驗，整個賽事也將啟動賽事碳足跡計算，為申請「碳標籤認證」奠基，全力打造全台典範級的永續賽事。

潘子易以自行車時間 50 分 56 秒打破了高懸五年的自行車賽道紀錄。（LAVA鐵人公司提供）

鐵馬上國道年終壓軸登場 大鵬灣鐵人賽推入門者也能上國道的嘗鮮路線。（記者陳彥廷攝）

鐵馬上國道年終壓軸登場 大鵬灣鐵人賽推入門者也能上國道的嘗鮮路線。（記者陳彥廷攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法