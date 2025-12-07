TPVL》連莊開季19連勝！吳宗軒認為不能鬆懈：最終目標是總冠軍

台中連莊19連勝。（連莊提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPVL台中連莊今在主場以25：18、25：19、25：18橫掃桃園雲豹飛將，開季19勝0敗，穩居聯盟龍頭。

連莊首局在發球不斷加壓之下迅速站穩領先，施琅、吳宗軒連連猛攻，後段替換上舉球員莊哲育改變節奏，以 25：18先馳得點，，次局連莊把握防守反攻，不斷突破以 25：19 再下一城。

吳宗軒。（連莊提供）

中場結束後進入第三局，雲豹飛將率先掌握節奏，與連莊形成五五波的局勢，漢佳、施琅連續幾次成功攔網嗨翻全場，成功拉開比分差，最終以 25：18 收下本場勝利。

對於首次對上桃園雲豹飛將的新外援利安，吳宗軒表示，由於對手剛到隊、彼此並不熟悉，確實在比賽中花了一些時間適應他的進攻路線，「他表現還不錯，而且身材條件也好，對我們有一定的威脅性。」吳宗軒同時指出，球隊會針對今日觀察到的內容回去加強演練，盼在下次交手時能有所突破。

連莊開季至今維持不敗金身，吳宗軒坦言開心一定有，但更重要的是維持整體狀態，「能保持不敗，代表球隊在默契、氣氛和技術上都做得很好。」他強調仍然不能鬆懈，後續的例行賽還很長，「這只是賽季的一部分，我們最終目標還是總冠軍！」

近幾週比賽中，不少球迷發現漢佳在攔網成功後多了一個全新的招牌慶祝動作——先在胸前劃出叉號，再帥氣地向外展開雙手。漢佳笑說，這個動作象徵「禁止與安全」，意指「禁止對手的攻擊，也代表我們攔網成功、Safe！」

漢佳攔網慶祝。（連莊提供）

