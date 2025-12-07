自由電子報
冬盟》絢爛的冠軍煙火秀 震撼日本監督「真的嚇到了！」

2025/12/07 22:13

日本社會人球員和教練在場內觀賞冠軍煙火秀。（中職提供）日本社會人球員和教練在場內觀賞冠軍煙火秀。（中職提供）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕亞洲冬季棒球聯盟今天晚上冠軍戰，日本社會人在8局下靠山田健太掃出2分打點三壘安打突破僵局，繳3安猛打賞領軍，最終就以5：2扳倒日職聯隊勇奪隊史第3冠，山田健太獲選單場MVP。

8局下日本社會人前兩棒萩原義輝、海崎雄太都獲得保送，此時教練團沒有下達短打戰術，接著連續兩名打者都擊出外野飛球出局，2出局後外山優希擊出安打追平比數，接著山田健太敲出三壘安打進帳兩分打點，成為致勝一擊，藤澤涼介跟進安打追加1分，日本社會人單局灌進4分逆轉勝。

今天賽後日本社會人監督川口朋保解釋，他的執教風格就是攻擊、攻擊再攻擊，因此冬盟沒下過短打戰術，也不希望打者偷點，就算無人出局一、二壘有人，擊出雙殺打也沒關係，交給下一棒打者去發揮，想辦法把分數打回來。

日本社會人奪冠後，聯盟特地安排3分37秒的煙火秀，只見絢爛煙火從右外野看台不斷竄出，日本社會人球員在場內欣賞這片美景。

望著一道道絢爛煙火，川口朋保看得出神，他笑說，「真的嚇到了！一邊看一邊覺得驚嚇，因為煙火距離還滿近的，震撼感是有的，然後又一直放一直放，覺得『咦，到底要放幾發啊？』，原本以為是一場小型煙火秀，沒想到這麼盛大，感謝聯盟的安排。」

日本社會人奪冠。（中職提供）日本社會人奪冠。（中職提供）

日本社會人奪冠。（中職提供）日本社會人奪冠。（中職提供）

日本社會人奪冠。（中職提供）日本社會人奪冠。（中職提供）

