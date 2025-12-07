F1》終結紅牛維斯塔潘四連霸 麥拉倫諾里斯勇奪生涯首座世界冠軍

終結紅牛維斯塔潘四連霸，麥拉倫諾里斯勇奪生涯首座F1世界冠軍。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2025年F1賽季來到最終站阿布達比大獎賽，麥拉倫車隊諾里斯（Lando Norris）以第3名完賽，總積分高達423分，終結了該站冠軍、紅牛車手維斯塔潘（Max Verstappen）的4連霸，諾里斯勇奪生涯首座世界車手冠軍。

諾里斯在賽前以408積分高居第一，領先第2名維斯塔潘有12分的差距，只要諾里斯在本季最終戰阿布達比大獎賽站上頒獎台就能封王，維斯塔潘在排位賽取得桿位，諾里斯從第2位起跑，維斯塔潘此站一路保持領先，諾里斯則是成功擋下了法拉利車手勒克萊爾（Charles Leclerc）的追趕，以第3名完賽，即便維斯塔潘奪下此站冠軍，總積分來到421分，但仍是不敵諾里斯的423分，無緣達成5連霸。

諾里斯生涯首度封王，是自2008年漢米爾頓（Lewis Hamilton）之後，首位為麥拉倫車隊贏得世界冠軍的車手，成為隊史第8人，也是F1史上第35位世界冠軍車手。

麥拉倫諾里斯勇奪生涯首座F1世界冠軍。（法新社）

紅牛維斯塔潘無緣5連霸。（美聯社）

