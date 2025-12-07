自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

F1》終結紅牛維斯塔潘四連霸 麥拉倫諾里斯勇奪生涯首座世界冠軍

2025/12/07 23:01

終結紅牛維斯塔潘四連霸，麥拉倫諾里斯勇奪生涯首座F1世界冠軍。（美聯社）終結紅牛維斯塔潘四連霸，麥拉倫諾里斯勇奪生涯首座F1世界冠軍。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2025年F1賽季來到最終站阿布達比大獎賽，麥拉倫車隊諾里斯（Lando Norris）以第3名完賽，總積分高達423分，終結了該站冠軍、紅牛車手維斯塔潘（Max Verstappen）的4連霸，諾里斯勇奪生涯首座世界車手冠軍。

諾里斯在賽前以408積分高居第一，領先第2名維斯塔潘有12分的差距，只要諾里斯在本季最終戰阿布達比大獎賽站上頒獎台就能封王，維斯塔潘在排位賽取得桿位，諾里斯從第2位起跑，維斯塔潘此站一路保持領先，諾里斯則是成功擋下了法拉利車手勒克萊爾（Charles Leclerc）的追趕，以第3名完賽，即便維斯塔潘奪下此站冠軍，總積分來到421分，但仍是不敵諾里斯的423分，無緣達成5連霸。

諾里斯生涯首度封王，是自2008年漢米爾頓（Lewis Hamilton）之後，首位為麥拉倫車隊贏得世界冠軍的車手，成為隊史第8人，也是F1史上第35位世界冠軍車手。

麥拉倫諾里斯勇奪生涯首座F1世界冠軍。（法新社）麥拉倫諾里斯勇奪生涯首座F1世界冠軍。（法新社）

紅牛維斯塔潘無緣5連霸。（美聯社）紅牛維斯塔潘無緣5連霸。（美聯社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中