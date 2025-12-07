電競》AIC傳說對決國際錦標賽 台灣戰隊閃電狼奪亞軍

台灣戰隊閃電狼（FW）今天在冠軍戰與泰國戰隊Full Sense正面交鋒，可惜苦戰5局仍以1比4落敗，無緣搶下世界冠軍頭銜。（圖片取自臉書）

〔中央社〕在越南舉行的傳說對決國際錦標賽，台灣戰隊閃電狼（FW）今天在冠軍戰與泰國戰隊Full Sense正面交鋒，可惜苦戰5局仍以1比4落敗，無緣搶下世界冠軍頭銜。

總獎金50萬美金（約1470萬新台幣）的AIC傳說對決國際錦標賽，由隊長YuXiang（夏煜翔）領軍，搭配凱撒路選手NaiLiu（王子修）、打野選手Zhan（詹哲睿）、中路選手Zhenzhe（蔡政澤）及輔助選手WeiZ（林煒哲）組成的閃電狼，頂著台港澳GCS賽區夏季職業聯賽冠軍頭銜，直接取得參賽門票。

請繼續往下閱讀...

以分組賽龍頭前進淘汰賽階段，閃電狼雖然在8強就提前輸掉、落入敗部組，不過在順利調整情況下，閃電狼接連突破地主越南戰隊的考驗後，4強戰又扳倒泰國戰隊PSG（PSG Esports），加上今天在敗部決賽力退衛冕軍的泰國戰隊BAC（Bacon Time），如願闖進冠軍戰。

緊接著的冠軍戰採7戰4勝制，閃電狼挑戰泰國RPL賽區的戰隊FS（Full Sense），靠著魔龍路選手YuXiang的強力輸出下，在首局旗開得勝，可惜閃電狼未能延續氣勢，導致接下來連輸4局與冠軍金盃擦肩而過，同時無緣幫助台港澳GCS賽區拿到暌違5年的傳說對決國際錦標賽冠軍。

