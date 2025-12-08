網球》賈西亞拒絕博弈公司高額贊助 痛批對球員造成傷害

法國退役女將賈西亞。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕甫退役的法國名將賈西亞（Caroline Garcia）聲稱，一家博弈公司向其播客節目提供27萬美元（約850萬台幣）的贊助，卻被她拒絕了，只因賭博對於職業網球選手造成極大傷害。

「我不想讓節目以任何形式，即使是間接的手法，來助長這種毒癮、使得運動員淪為被攻擊目標的體系。」32歲的賈西亞在8月底美國公開賽女單首輪落敗後退休，結束14年職業生涯，她與丈夫杜蘭（Borja Duran）2024年合作推出《網球內幕俱樂部（The Tennis Insider Club）》播客節目，經常邀請知名人士暢談圈內熱門話題，人氣十足而受到博弈公司青睞，只是她堅持不願為五斗米折腰。

親身經歷慘遭賭客侮辱和網路霸凌後，賈西亞分享過來人經驗，「過去兩年裡，我訪問了球員、教練、經紀人和家長，一個主題反覆出現：賭博已經成為現代體壇賽事中最大的壓力、辱罵和仇恨的來源之一。」尤其長久以來，球員們總抱怨輸球後常於社群媒體遭受謾罵，甚至被威脅人身安全，多數訊息都來自賠錢的賭客，「從世界前十名將到ITF菜鳥，每個球員都有類似經歷。賽後收到充斥著侮辱的私訊，這不是因為賽事本身，而是賭博。」

WTA世界女單排名最佳曾達第4的賈西亞坦承，27萬美元確實是筆豐厚收入，但她寧願等待另個機會，「打造一些長久、誠實而且對這項運動有益的東西，會更有價值。」

