田徑》拒絕沉寂！34歲大迫傑飆破日本全馬紀錄也締造本季亞洲最速成績

2025/12/08 09:15

日本長跑名將大迫傑。（資料照，路透）日本長跑名將大迫傑。（資料照，路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕肯亞長跑好手柯里爾（John Korir）在瓦倫西亞馬拉松男子全馬以2小時02分24秒的個人最佳成績衝線，奪下冠軍，而日本長跑名將大迫傑跑出刷新日本國家紀錄的2小時04分55秒拿下第4名，證明自己的實力。

柯里爾是2024芝加哥馬拉松以及今年波士頓馬拉松的冠軍，他這次在瓦倫西亞35公里處就與後方跑者的差距拉大至1分18秒，最後他一馬當先率先衝線，至於佩特羅茲（Amanal Petros）刷新德國紀錄的2小時04分03秒拿下亞軍。

34歲的大迫傑在今年從瓦倫西亞起步，這場暌違已久的賽事也證明時間並沒有讓他就此沉寂，他用2小時04分55秒刷新自己在2020年東京馬拉松的個人最佳2小時05分29秒，也打破鈴木健吾所保持的日本馬拉松紀錄，同時締造本季亞洲選手男子全馬的最佳成績。

女子組部分，肯亞選手傑普科潔（Joyciline Jepkosgei）以刷新個人最佳成績的2小時14分奪冠，同時這也是本季女子全馬最快速度。肯亞長跑名將傑普契奇爾（Peres Jepchirchir）以2小時14分43秒鍍銀。

