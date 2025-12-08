MLB》禁藥雙雄又落選名人堂！ 762轟傳奇巨砲仍無緣棒球聖殿

歷史全壘打王邦茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕曾受禁藥爭議被拒於名人堂之外的762轟歷史全壘打王邦茲（Barry Bonds）、7座塞揚名投克萊門斯（Roger Clemens），今在「當代棒球委員會」投票再度落選，依舊無緣進駐古柏鎮。

當代棒球委員會給予被全美記者協會（BBWAA）刷掉的球員「補考」，讓他們保有入主名人堂的機會。此委員會由16名成員組成，要得到75%的票數才能入選，也就是至少獲得12張選票。

本屆候選名單有8人，除了邦茲、克萊門斯外，還有戴加多（Carlos Delgado）、墨菲（Dale Murphy）、馬丁利（Don Mattingly）、雪菲爾德（Gary Sheffield）、瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）、J.肯特（Jeff Kent）。

今天公布投票結果，邦茲、克萊門斯、雪菲爾德、瓦倫祖拉均不足5票，戴加多獲得9票，墨菲、馬丁利拿到6票，這7人皆落選。

唯一入選的是J.肯特，他拿下14票、得票率87.5%，將在明年進駐棒球聖殿古柏鎮。J.肯特是史上最多轟二壘手，生涯5度入選明星賽，有4座銀棒獎，曾在2000年榮膺國聯MVP。

