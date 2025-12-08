NBA》柯瑞持續休兵 波傑姆斯基砍21分率勇士痛宰公牛收2連勝

勇士痛宰公牛。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客公牛，當家一哥柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣當中，但隊友輪番跳出，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）攻下全隊最高21分，率隊以123：91痛宰公牛，收下2連勝。

勇士前役在少了6名球員情況下仍擊敗騎士，演出驚奇，今天「背靠背」迎戰公牛，當家一哥柯瑞、D.格林（Draymond Green）和哈佛德（Al Horford）持續缺席，巴特勒（Jimmy Butler III）、莫爾頓（De'Anthony Melton）回歸。

請繼續往下閱讀...

即便陣容還是不完整，但勇士第一節三分球13投8中，取得雙位數領先，上半場進攻多點開花，波斯特（Quinten Post）半場拿下11分全隊最高，波傑姆斯基9分次之，兩節打完勇士暫時以60：46領先。公牛方面，上半場沒有球員得分上雙，伍切維奇（Nikola Vucevic）最高9分，且團隊三分球熄火，命中率只有25%。

易籃後，勇士火力繼續維持， 一口氣將領先擴大到超過20分，末節公牛進攻還是無法有所突破，全隊單節只拿下15分，勇士也趁勢甩開對手，穩穩收下勝利。

勇士今天團隊飆進22顆三分球，全隊7人得分上雙，波傑姆斯基投進5顆三分球繳出全隊最高21分、7助攻，巴特勒、波斯特都拿下19分。公牛方面，吉迪（Josh Giddey）進帳18分全隊最高，但團隊命中率36%不理想，種下敗因。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法