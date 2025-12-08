自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》東契奇31分大三元、詹皇決勝節當殺手 湖人擊退七六人

2025/12/08 11:08

詹姆斯。（路透）詹姆斯。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕東契奇（Luka Doncic）繳出31分、15籃板、11助攻的大三元數據，加上40歲的詹姆斯（LeBron James）在關鍵時刻接管比賽，全場攻下29分，終場湖人以112：108險勝七六人。

先前因二女兒出生缺陣的東契奇在今天歸隊，上半場就繳出19分、9籃板，而前一場中斷1297場連續得分達雙位數紀錄的詹姆斯也有10分進帳，但兩節打完以53：60落後七六人，關鍵在於里維斯（Austin Reaves）奇差無比，他雖有8分，但10投僅2中。

至於七六人「三巨頭」以馬克西（Tyrese Maxey）表現最佳，他拿15分，恩比德（Joel Embiid）12投2中得10分，P.喬治（Paul George）有7分。

易籃後，湖人團隊單節打63.2％投籃命中率，以34：24的攻勢完成逆轉，最大分差達10分，儘管七六人決勝節迎頭趕上，在最後一分半鐘逼到105平手，但詹姆斯關鍵時刻挺身而出，先是投進突破僵局的三分彈，接著在最後27.4秒又命中保險分的中距離，讓他開心的手足舞蹈，還比出戴上皇冠的手勢，加上東契奇讀秒的兩罰命中，為比賽勝負定調。

湖人先發5人得都達雙位數，東契奇拿31分、15籃板、11助攻，是本季第2次、生涯第84次大三元，詹姆斯17投12中拿本季新高29分，其中12分來自第四節，另有7籃板、6助攻，八村壘拿17分，艾頓14分，里維斯拿11分。

七六人以馬克西28分表現最佳，恩比德16分、7籃板，P.喬治12分、6籃板，無緣4連勝。

東契奇。（路透）東契奇。（路透）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中