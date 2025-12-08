NBA》東契奇31分大三元、詹皇決勝節當殺手 湖人擊退七六人

詹姆斯。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕東契奇（Luka Doncic）繳出31分、15籃板、11助攻的大三元數據，加上40歲的詹姆斯（LeBron James）在關鍵時刻接管比賽，全場攻下29分，終場湖人以112：108險勝七六人。

先前因二女兒出生缺陣的東契奇在今天歸隊，上半場就繳出19分、9籃板，而前一場中斷1297場連續得分達雙位數紀錄的詹姆斯也有10分進帳，但兩節打完以53：60落後七六人，關鍵在於里維斯（Austin Reaves）奇差無比，他雖有8分，但10投僅2中。

至於七六人「三巨頭」以馬克西（Tyrese Maxey）表現最佳，他拿15分，恩比德（Joel Embiid）12投2中得10分，P.喬治（Paul George）有7分。

易籃後，湖人團隊單節打63.2％投籃命中率，以34：24的攻勢完成逆轉，最大分差達10分，儘管七六人決勝節迎頭趕上，在最後一分半鐘逼到105平手，但詹姆斯關鍵時刻挺身而出，先是投進突破僵局的三分彈，接著在最後27.4秒又命中保險分的中距離，讓他開心的手足舞蹈，還比出戴上皇冠的手勢，加上東契奇讀秒的兩罰命中，為比賽勝負定調。

湖人先發5人得都達雙位數，東契奇拿31分、15籃板、11助攻，是本季第2次、生涯第84次大三元，詹姆斯17投12中拿本季新高29分，其中12分來自第四節，另有7籃板、6助攻，八村壘拿17分，艾頓14分，里維斯拿11分。

七六人以馬克西28分表現最佳，恩比德16分、7籃板，P.喬治12分、6籃板，無緣4連勝。

