體育 棒球 學生棒球

威力盃》宜蘭縣首次組聯隊闖4強 教頭談縣內基層躍進關鍵

2025/12/08 12:06

宜蘭縣江允浩。（記者林宥辰攝）宜蘭縣江允浩。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／花蓮報導〕台彩威力盃今天先後進行8強、4強戰，宜蘭縣稍早靠著江宇鎮再見安打，6:5擊敗台中市，晉級4強。

宜蘭縣以竹林國小為主體，搭配三星、寒溪和內城國小的選手。總教練王淦緯說：「這是我們首次以聯隊形式參賽，希望各校的小選手都有機會出賽。」

王淦緯提到，縣內聯隊實力改變，老一輩教練退休後，年輕教練們共同努力，希望打出自己球風，「不是強悍球風，但是穩扎穩打。教練們也努力用心在自己學校深耕，我們的棒委會主委也希望三級更完整。」

羅東高工黑豹旗拿到亞軍，王淦緯說，近幾年把羅工成績打起來，讓縣內更有安定感，好選手不一定只能選擇離開縣內。

宜蘭縣先發投手江允浩，預賽時曾完封台中市，今天先發5.2局失5分。王淦緯開玩笑說：「雖然他抗壓性好，但要常常提醒他不要鬆懈，球數領先或分數領先的時候，他一笑就完蛋了。」

江允浩自承，第一次登板投得比較好，今天則是有些太急了。他提到，自己的偶像是紅人隊游擊手克魯茲（Elly De La Cruz），欣賞偶像打擊、守備和腳程兼具。江允浩說，他甚至曾經看齊偶像，練習左右開弓。

宜蘭縣首次組聯隊闖4強。（記者林宥辰攝）宜蘭縣首次組聯隊闖4強。（記者林宥辰攝）

