體育 棒球 中職

中職》「感覺少了一些緣份」 台鋼領隊劉東洋祝福林書逸轉當悍將

2025/12/08 13:24

林書逸。（資料照，記者林正堃攝）林書逸。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕32歲的前中信兄弟外野手林書逸今天確定加盟富邦悍將，他不但感謝老東家兄弟多年的照顧，也謝謝這次台鋼雄鷹球團開出優異條件。林書逸過往曾因說出「我不要去台鋼」引發熱議，但台鋼這次不但第一時間就開出合約，且如今搶人失敗後，台鋼領隊劉東洋也大方表示，「相信他去富邦，在他的第二階段職涯也會有好的發展，就祝福他。」

林書逸曾在2022年兄弟奪冠後的封王訪問大喊「我不要去台鋼」，一度引發球迷熱烈討論，但其實他在該年底的年度頒獎典禮上遇到劉東洋和台鋼球團董事長王炯棻時，就特地前去向兩人致意。劉東洋也理解林書逸的想法，畢竟台鋼當時才剛組軍，隔年（2023）首季仍從二軍出發，對於渴望在一軍戰場打出身價的球員來說，當然不願意在擴編選秀時被台鋼挑走。

只是3年過去，林書逸在季後被兄弟放在60人契約保留名單之外，台鋼第一時間就開出合約，劉東洋今受訪時則表示，「球團確實有開出條件給他，但感覺就少了那麼一點緣份。」劉東洋透露，後來得知林書逸是在評估出賽空間時，所以才婉拒台鋼的邀約，也讓他頗有感觸地說：「如果跟3年前的球隊做比較，這根本是難以想像的事，沒想到台鋼已經慢慢成長到，球員在評估出賽機會時，會覺得去了會沒有空間的球隊。」

