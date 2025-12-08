威力盃》台北市追平分戲劇性改判為再見出局！教頭不解、大會解釋

台北市遭改判本壘再見出局，全隊不甘心淚水。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／花蓮報導〕台彩威力盃今天進行8強、4強賽，桃園市和台北市兩支少棒強權，提前於8強賽交手。桃園市李星廷2局下擊出3分砲，但台北市持續追分，6局上追到僅1分差，原本趁傳滑回本壘的追平分卻被改判為頭部滑壘出局，桃園市戲劇性5:4贏球晉級。

改判當下，比賽也結束，原本歡慶追平的台北市選手轉變為錯愕，台北市總教練章子健和裁判抗議，場邊的家長也不滿與大會抗議，見無緣改變判決結果，台北市選手們落下不甘心淚水。

章子健解釋自己立場，說：「我們選手是腳部滑壘，我有問大會，那是不是不能用手摸壘包？我知道不能全撲頭部滑壘，這點開教練會議的時候都很清楚，癥結點是，選手是用腳部滑、用手去觸。這樣被判定用頭部滑壘，還是不能理解，但大會的判決只能接受。」

賽後，章子健抗議雖未果，旋即轉換心情安慰小選手，並和技術委員一起向家長解釋。章子健說：「兩隊實力本就是伯仲之間。還是要肯定孩子們，從頭到尾沒放棄，我們已經打出好球，跟孩子說要接受大會判決。因為是關鍵判決，所以爭議比較大，但這和兩隊選手、教練，都沒有關係。」

台彩威力盃大會在賽事規定的第9條中，明訂「比賽中可盜壘、離壘、牽制，但順位進壘之跑壘員，嚴禁使用前撲式（頭、手、胸向前式）滑壘，違者被判出局。」

章子健向裁判反映。（記者林宥辰攝）

台北市（福林國小）總教練章子健。（記者林宥辰攝）

桃園市李星廷開轟。（記者林宥辰攝）

