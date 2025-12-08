網球》辛納觀戰F1阿布達比大獎賽 點名車手羅素冷靜心態最像自己

辛納（左）。（取自ATP官網）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年F1賽季壓軸的阿布達比大獎賽落幕，熱愛賽車的義大利男網名將辛納（Jannik Sinner），應邀與眾多體壇名人到場觀戰共襄盛舉，他還透露自己臨場冷靜沉穩的心態，與梅賽德斯車隊英國好友羅素（George Russell）最相近。

強勢衛冕ATP年終總決賽冠軍的辛納，正在杜拜備戰2026年新球季，特別抽空親臨阿布達比大獎賽，親眼見證麥拉倫車隊諾里斯（Lando Norris）以第3名完賽，總積分高達423分，勇奪生涯首座世界車手冠軍，並終結該站贏家紅牛名將維斯塔潘（Max Verstappen）的4連霸，目前網壇男單排名第2的前球王還在Instagram限時動態寫著：「多麼精彩的一天，這是令人難以置信的精彩賽事。」

請繼續往下閱讀...

24歲的辛納，經常與當今F1最具代表性的人氣車手交流互動，年僅19歲的梅賽德斯車隊同胞安東內列（Kimi Antonelli），11月年終賽就在杜林為他加油打氣。如今辛納接受F1社群媒體頻道採訪時，被問到哪位車手的心態與自己最相似，「顯然，心理素質真的非常、非常重要。如果要選一個的話，我可能會說是羅素。他可以非常放鬆，在比賽時保持高度專注，這點跟我很像。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法