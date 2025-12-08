自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》辛納觀戰F1阿布達比大獎賽 點名車手羅素冷靜心態最像自己

2025/12/08 15:28

辛納（左）。（取自ATP官網）辛納（左）。（取自ATP官網）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年F1賽季壓軸的阿布達比大獎賽落幕，熱愛賽車的義大利男網名將辛納（Jannik Sinner），應邀與眾多體壇名人到場觀戰共襄盛舉，他還透露自己臨場冷靜沉穩的心態，與梅賽德斯車隊英國好友羅素（George Russell）最相近。

強勢衛冕ATP年終總決賽冠軍的辛納，正在杜拜備戰2026年新球季，特別抽空親臨阿布達比大獎賽，親眼見證麥拉倫車隊諾里斯（Lando Norris）以第3名完賽，總積分高達423分，勇奪生涯首座世界車手冠軍，並終結該站贏家紅牛名將維斯塔潘（Max Verstappen）的4連霸，目前網壇男單排名第2的前球王還在Instagram限時動態寫著：「多麼精彩的一天，這是令人難以置信的精彩賽事。」

24歲的辛納，經常與當今F1最具代表性的人氣車手交流互動，年僅19歲的梅賽德斯車隊同胞安東內列（Kimi Antonelli），11月年終賽就在杜林為他加油打氣。如今辛納接受F1社群媒體頻道採訪時，被問到哪位車手的心態與自己最相似，「顯然，心理素質真的非常、非常重要。如果要選一個的話，我可能會說是羅素。他可以非常放鬆，在比賽時保持高度專注，這點跟我很像。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中