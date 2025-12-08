自由電子報
NBA》勇士人手不足還沒辦法上場！ 14.7億庫明加恐於明年被交易

2025/12/08 15:54

庫明加（左）。（資料照）庫明加（左）。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕人手缺乏的勇士，今天靠著波傑姆斯基（Brandin Podziemski）全隊最高21分領銜，多點開花以123：91痛宰公牛收下2連勝，然而季初才剛以2年4850萬美元（約新台幣14.7億）續約的前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）卻整場被放在板凳上沒出賽，成為賽後焦點。

勇士本場比賽柯瑞（Stephen Curry）、D.格林（Draymond Green）和哈佛德（Al Horford）都缺陣，庫明加身為陣中第四高薪戰將，卻在身體健康的情況下未上場（DNP），賽後柯爾（Steve Kerr）針對庫明加的狀態直言：「除了球星之外，這幾乎發生在每個人身上。球員會進出輪換名單，取決於誰可以上場，以及球隊的表現如何。」

庫明加生涯在勇士前4個賽季始終遇上同樣的困境，他會在某些時刻打得好並獲得稱讚與先發地位，但又會在表現不佳時第一個被開刀，甚至無法上場。如此沒有保障的情況使得他對於續約的態度曖昧不明，儘管開季前成功點頭續約，並在先發打出好表現，卻馬上又在球隊戰績不佳時再次失去先發地位，同時他也受到傷病困擾。

庫明加表示，「我們一直表現不錯。情況很順利。所以，當我們表現不錯，一切進展順利時，我看不出有什麼必要將某些人排除在輪換之外。」針對自己的困境，他回答：「我沒有任何問題。我會每天訓練，保持準備就緒，因為你永遠不知道這些事情會如何發展。我相信我的比賽，對我的比賽感覺良好。我只是必須保持專業，事情總是會發生的，以前也發生過。」

《ESPN》記者史雷特（Anthony Slater）指出，庫明加會在明年1月15日獲得被交易的資格，預計勇士將會在未來探詢他的交易市場，雙方在交易截止日前分手的可能性依舊很大。最近幾天，柯爾要求庫明加努力全場跑動，而不是拖在後面要球，球隊一直敦促他做出快速決策，不要滿足於中距離跳投。

當被問及柯爾時，庫明加說：「我們關係很好。我們交談並解決問題。我們之間沒有任何問題。我沒有任何問題。只是事情沒有按照我的方式發展。我會保持快樂、保持專注、保持集中、保持積極。」

