UBA》張俊生砍26分完成千分里程碑 中信狂勝中興67分

〔記者粘藐云／雲林報導〕富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽這階段在雲林虎尾科大登場。中信學院今在張俊生繳全場最高26分帶領下，以128：61痛宰中興大學，這階段第4勝入袋，而張俊生今天也完成在UBA公開一級千分的里程碑，另外中信這一戰團隊單場得分也是本季最高分。

目前暫居UBA得分王的張俊生今天第一節就獨攬13分，率隊首節打完取得34：15領先，且中信一路壓著對手打，輕鬆拿下這階段第4勝。中信今天5人得分上雙，張俊生砍下26分、5助攻、5抄截，劉恩任22分、7助攻次之。中興方面，陳新翰貢獻17分全隊最高。

大四的張俊生在上季幫助中信在公開二級拿下亞軍，這季球隊登上一級賽場，他也是睽違了一季後重新回到一級戰場。他在前5戰得分都至少20分，其中對上義守大學一戰飆出43分，目前以場均27.4分位居得分王。

賽前張俊生在UBA公開一級生涯累積得分975分，今天他在第4節上籃拿下生涯第1千分。對於這個紀錄，張俊生表示，雖然賽前已經知道這件事情，但其實沒有多想，先好好做準備、熱身，並了解對方戰術，球隊贏球才是最重要的。

這確定會是張俊生UBA最後一個賽季，未來會以挑戰職籃為目標，旅外也是考慮選項，「我覺得沒有完美的自己，不管去哪裡打，都還是要繼續學習。」經過這些年在大學賽場磨練，他自認打球不會像高中時期「這麼躁」，他說：「眼界不一樣了，看得多了，會慢慢去學習好的，對於目標更加明確。」

中信學院張俊生。（大專體總提供）

中信學院劉恩任。（大專體總提供）

中興大學陳新翰。（大專體總提供）

