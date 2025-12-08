自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

UBA》張俊生談未來規劃 正面看待謝銘駿「跳級」進職籃

2025/12/08 16:01

中信學院張俊生。（大專體總提供）中信學院張俊生。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／雲林報導〕中信學院大四張俊生今天在UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽和中興大學一戰中飆出26分，僅用了53場比賽就達成公開一級1000分里程碑，超越健行科大劉丞勳67場，締造有攻守數據以來，最速達標千分的紀錄。這學年度也確定是他生涯最後一個UBA賽季，他即將投入職籃，對於留在國內選秀或是旅外都不設限。

張俊生今天對上中興拿下26分，目前在UBA大專籃球聯賽公開一級累積得分來到1001分，他只用了53場比賽就達標，超越劉丞勳的67場；張俊生在111、112學年度為世新大學成員，上季加入中信後從公開二級出發，幫助球隊拿下亞軍，再次回到一級戰場。

有趣的是，昨天義守大學和國立體大比賽中，義守後衛黃尹元遭到對手嚴加看管，打得相當毛躁，當時教練謝玉娟在場邊大喊，「尹元，你跟張俊生一樣棒，給自己鼓掌！」這句話也成功激勵他，讓他打得更加冷靜。

聽聞這樣的趣事，張俊生表示非常感謝，但他也不吝於給對方建議，「有目標很好，會想要朝著目標前進，但我覺得還是要把目標放在自己身上，如果你把目標放在別人身上，最好最好就只能成為他這樣，所以要把重心放在自己身上，持續提升。」

對於未來規畫，張俊生表示，以挑戰職籃為目標，旅外也是考慮選項，「我覺得沒有完美的自己，不管去哪裡打，都還是要繼續學習。」看到光復高中學弟謝銘駿提早投入職籃，張俊生正面看待，「很祝福他，其實他如果覺得能力有到，提早去選秀也是讓自己可以提早接觸職業賽場，可以有更多成長空間，我覺得沒有不好。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中