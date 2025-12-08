UBA》張俊生談未來規劃 正面看待謝銘駿「跳級」進職籃

中信學院張俊生。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／雲林報導〕中信學院大四張俊生今天在UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽和中興大學一戰中飆出26分，僅用了53場比賽就達成公開一級1000分里程碑，超越健行科大劉丞勳67場，締造有攻守數據以來，最速達標千分的紀錄。這學年度也確定是他生涯最後一個UBA賽季，他即將投入職籃，對於留在國內選秀或是旅外都不設限。

張俊生今天對上中興拿下26分，目前在UBA大專籃球聯賽公開一級累積得分來到1001分，他只用了53場比賽就達標，超越劉丞勳的67場；張俊生在111、112學年度為世新大學成員，上季加入中信後從公開二級出發，幫助球隊拿下亞軍，再次回到一級戰場。

有趣的是，昨天義守大學和國立體大比賽中，義守後衛黃尹元遭到對手嚴加看管，打得相當毛躁，當時教練謝玉娟在場邊大喊，「尹元，你跟張俊生一樣棒，給自己鼓掌！」這句話也成功激勵他，讓他打得更加冷靜。

聽聞這樣的趣事，張俊生表示非常感謝，但他也不吝於給對方建議，「有目標很好，會想要朝著目標前進，但我覺得還是要把目標放在自己身上，如果你把目標放在別人身上，最好最好就只能成為他這樣，所以要把重心放在自己身上，持續提升。」

對於未來規畫，張俊生表示，以挑戰職籃為目標，旅外也是考慮選項，「我覺得沒有完美的自己，不管去哪裡打，都還是要繼續學習。」看到光復高中學弟謝銘駿提早投入職籃，張俊生正面看待，「很祝福他，其實他如果覺得能力有到，提早去選秀也是讓自己可以提早接觸職業賽場，可以有更多成長空間，我覺得沒有不好。」

