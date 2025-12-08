自由電子報
擊劍》台灣男子銳劍團體闖世界盃4強 寫隊史新猷

2025/12/08 16:26

在加拿大舉行的擊劍世界盃，台灣男子銳劍團體靠著吳俊明（左1）、李讓（左2）、葛屹盧（YiluGuillemot）（右2）、徐敬文（右1）8日首闖4強寫紀錄，教練賴明助（中）滿意子弟兵表現。（中央社）在加拿大舉行的擊劍世界盃，台灣男子銳劍團體靠著吳俊明（左1）、李讓（左2）、葛屹盧（YiluGuillemot）（右2）、徐敬文（右1）8日首闖4強寫紀錄，教練賴明助（中）滿意子弟兵表現。（中央社）

〔中央社〕在加拿大舉行的擊劍世界盃，台灣男子銳劍團體今天在8強戰以45比40擊敗強敵日本，隊史首闖4強寫紀錄，儘管最終無緣頒獎台，但帶隊教練賴明助直言很開心為台灣擊劍寫下歷史。

由超級新星李讓領軍，搭配台法混血葛屹盧、吳俊明及徐敬文組成的台灣男子銳劍團體，今天在擊劍世界盃溫哥華站繳出亮眼表現。

台灣隊前兩輪陸續扳倒委內瑞拉、烏克蘭，接著又在8強戰擊敗強敵日本，締造隊史首度打進4強紀錄；只可惜4強敗給瑞士，接著銅牌戰又不敵匈牙利，無緣登上頒獎台。

隨隊教練賴明助接受中央社採訪時表示，通過團體賽前兩輪的考驗後，就告訴選手實力不輸歐美國家，幫助團隊整體信心度大幅提升，尤其遇到日本完全打出氣勢，加上選手各司其職，最後繳出好成績，「真的很開心，為台灣擊劍寫下歷史新頁，同時把台灣擊劍水準推向國際舞台。」

負責擔綱最後1棒重任的李讓，被賴明助稱讚膽識夠，扛起整個團隊，而李讓的指導教練鄧吉善則表示，愛徒前陣子經歷一段低潮，所以常用李讓的偶像、葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）名言激勵他，「在全運會就整個放開，現在成績很平穩。」

賴明助補充，這批選手平均年齡約24歲相當年輕，在今年亞錦賽以團體賽第6名作收，獲得名古屋亞運培訓資格，同時感謝國訓中心提供充沛資源，給予選手很好照顧，如今才能寫下歷史新猷，並對勇奪台灣代表團首面亞運擊劍獎牌更添信心。

不過，賴明助認為，台灣選手針對歐洲國家打法不是很適應，因此期望未來爭取多到歐洲參加世界盃、大獎賽的機會，甚至是前往移地訓練，直接與對方交流，對選手成績進步絕對有幫助。

