體育 棒球 學生棒球

威力盃》林恩、李星廷投打發揮 桃園市一日兩勝晉級功臣

2025/12/08 17:10

李星廷開轟後與隊友慶祝。（記者林宥辰攝）李星廷開轟後與隊友慶祝。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／花蓮報導〕台彩威力盃今4強戰打完，桃園市今8強戰在關鍵改判後，戲劇性5:4險勝台北市贏球，4強戰面對宜蘭縣一度落後1分，最終10:6逆轉勝，一日兩勝挺進冠軍戰，要面對南投縣。

8強戰，桃園市李星廷擊出3分打點全壘打。總教練李政達說，這屆桃園市團隊僅有這1轟，「球棒型號有改，開轟沒那麼容易。一壘位置本有3人重疊，輪流安排上場，李星廷爆發力真的不錯，這兩場安排他先發。」

李星廷透露，自己在母校（中平國小）有投球，來聯隊之後以打擊、守備位置一壘為主，最欣賞的偶像是富邦悍將張育成，但支持的球隊是味全龍。有趣的是，李星廷透露自己國小比賽累積4轟，其中一支是場內轟，幾位不同校的聯隊隊友，竟沒人相信李星廷能靠腳程完成場內轟。

4強戰險勝宜蘭縣，桃園市教頭李政達點名林恩中繼止血很關鍵。林恩說，教練有告知，每局都要準備，投手不穩的時候就上去救援。

林恩透露，自己9個位置都能守，但比較喜歡投球三振對手，他的偶像是海盜隊王牌投手史基斯（Paul Skenes），也欣賞道奇日籍巨星大谷翔平。

李星廷開轟。（記者林宥辰攝）李星廷開轟。（記者林宥辰攝）

林恩關鍵後援登板。（記者林宥辰攝）林恩關鍵後援登板。（記者林宥辰攝）

