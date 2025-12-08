自由電子報
體育 籃球 學生籃球

UBA》國體輕取台體笑納6連勝明強碰虎科 桑茂森：維持自己步調

2025/12/08 17:30

國立體大胡晉豪。（大專體總提供）國立體大胡晉豪。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／雲林報導〕國立體大今在富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第二階段迎戰台灣體大，全隊進攻多點開花，林睿軒拿下15分全隊最高，江品諺、郭嘉安都進帳13分，終場以96：58大勝對手。國體明天這階段最後一戰要碰上同樣全勝的地主球隊虎尾科大。

國體今天一開賽打出18：0先下馬威，雖然台體在第3節一度追到個位數差距，卻也無力逆轉戰局，吞下本階段第4敗。

國體此戰5人得分上雙，林睿軒15分全場最高，江品諺、郭嘉安13分次之，胡晉豪則是拿下11分。台體方面，羅世恩繳出全隊最高14分，其他隊友沒有人得分上雙。

國體這階段力保不敗，對於球隊目前表現，總教練桑茂森期待能有更多球員跳出來，「我們下階段若要爭取更好的成績，球隊需要有更多人能打硬仗，因為不可能靠少數人打贏球賽。」

桑茂森也提到，進入國體的球員，大多都是把職業作為目標，「大家都知道來國體並不輕鬆，我們的訓練、生活是很規律的，這要一個18到20歲的球員每天遵守其實不容易，但這幾年我們也慢慢建立團隊氛圍。」

桑茂森認為，球員若能在球賽當中得到好的結果，自然能知道平常這些東西對他的幫助，「我們也一直在灌輸球員觀念，職業球員壽命是有限的，若不善用這些時間，浪費掉的時間都是你自己的。」

至於明天要碰上地主、同樣不敗的虎科，桑茂森認為，維持一樣的步調，「我們還是保持自己的隊形跟狀態，其實經過一年，每支球隊都是陌生的，尤其那麼多新生進來，但是我們還是會希望保持自己的狀態。」桑總也坦言，這不會是輕鬆的一場球，所以希望球員能沉得住氣，「不管今天你的對手是誰，都是要打自己的球比較重要。」

國立體大郭嘉安。（大專體總提供）國立體大郭嘉安。（大專體總提供）

台灣體大羅世恩。（大專體總提供）台灣體大羅世恩。（大專體總提供）

