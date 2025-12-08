自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

花滑》台灣近30年首人 冬奧國手李宇翔獲代言感謝最強阿嬤

2025/12/08 17:43

冬奧花式滑冰國手李宇翔。（記者梁偉銘攝）冬奧花式滑冰國手李宇翔。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕男子花式滑冰新星李宇翔9月搶下米蘭冬奧門票，榮膺台灣近30來第一人，也獲得奧運全球贊助商安聯人壽贊助，合作推出品牌形象廣告，年僅19歲的他特地感謝從小陪伴長大的「最強阿嬤」，祖孫倆經常清晨4點多起床趕到冰場訓練，「阿嬤是我最忠實的啦啦隊，包辦大小事務甚至協助設計比賽戰袍，無所不能堪稱最強後盾。」

米蘭-柯蒂納戴比索冬季奧運明年2月6日開幕，李宇翔先前北京冬奧花式滑冰資格賽出線，也是自1998年劉中達後，再度有台將進軍冬奧男子花滑舞台，今日受邀擔任贊助商品牌代言，他致詞時感性回應：「雖然這項運動很冰冷，但我內心在大家幫助下非常溫暖。」李宇翔8歲開始接觸滑冰，苦練加上天賦逐漸嶄露頭角，15歲起獨自出國比賽，受到許多人力挺，包括教練、家人以及外國選手等，「最感謝的是阿嬤，她每天非常早就陪我練習，不但照顧生活更關心我的身心狀態，出錢出力真的非常辛苦。」

安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier）表示，台灣是亞熱帶國家，冰上環境資源有限，能夠培養出純本土滑冰選手相當不容易，「我們邀請李宇翔擔任安聯冬季奧運代言人只是開始，往後還會有更多合作。」全新品牌形象廣告「一路精彩 安聯同行」中，以李宇翔真實勵志故事為主軸，追夢之旅一步步突破困境，親手設計比賽服裝、自學編舞、獨自安排海外訓練與比賽等，更刻畫出教練、阿嬤、選手在背後提供的支持力量。

李宇翔回應，剛轉戰難度更高的成人組，就能躋身冬奧就像「美夢成真」，「這是每位運動員的最高殿堂，直到現在都覺得不可思議。我希望持續加強三圈半跳的穩定性，並提升滑行速度與表現力，希望能把對於滑冰的熱情，盡情施展在國際賽場上。」

冬奧花式滑冰國手李宇翔（右）與安聯人壽總經理羅偉睿。（記者梁偉銘攝）冬奧花式滑冰國手李宇翔（右）與安聯人壽總經理羅偉睿。（記者梁偉銘攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中