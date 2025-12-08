花滑》台灣近30年首人 冬奧國手李宇翔獲代言感謝最強阿嬤

冬奧花式滑冰國手李宇翔。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕男子花式滑冰新星李宇翔9月搶下米蘭冬奧門票，榮膺台灣近30來第一人，也獲得奧運全球贊助商安聯人壽贊助，合作推出品牌形象廣告，年僅19歲的他特地感謝從小陪伴長大的「最強阿嬤」，祖孫倆經常清晨4點多起床趕到冰場訓練，「阿嬤是我最忠實的啦啦隊，包辦大小事務甚至協助設計比賽戰袍，無所不能堪稱最強後盾。」

米蘭-柯蒂納戴比索冬季奧運明年2月6日開幕，李宇翔先前北京冬奧花式滑冰資格賽出線，也是自1998年劉中達後，再度有台將進軍冬奧男子花滑舞台，今日受邀擔任贊助商品牌代言，他致詞時感性回應：「雖然這項運動很冰冷，但我內心在大家幫助下非常溫暖。」李宇翔8歲開始接觸滑冰，苦練加上天賦逐漸嶄露頭角，15歲起獨自出國比賽，受到許多人力挺，包括教練、家人以及外國選手等，「最感謝的是阿嬤，她每天非常早就陪我練習，不但照顧生活更關心我的身心狀態，出錢出力真的非常辛苦。」

安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier）表示，台灣是亞熱帶國家，冰上環境資源有限，能夠培養出純本土滑冰選手相當不容易，「我們邀請李宇翔擔任安聯冬季奧運代言人只是開始，往後還會有更多合作。」全新品牌形象廣告「一路精彩 安聯同行」中，以李宇翔真實勵志故事為主軸，追夢之旅一步步突破困境，親手設計比賽服裝、自學編舞、獨自安排海外訓練與比賽等，更刻畫出教練、阿嬤、選手在背後提供的支持力量。

李宇翔回應，剛轉戰難度更高的成人組，就能躋身冬奧就像「美夢成真」，「這是每位運動員的最高殿堂，直到現在都覺得不可思議。我希望持續加強三圈半跳的穩定性，並提升滑行速度與表現力，希望能把對於滑冰的熱情，盡情施展在國際賽場上。」

冬奧花式滑冰國手李宇翔（右）與安聯人壽總經理羅偉睿。（記者梁偉銘攝）

