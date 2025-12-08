棒球》高中聯賽鋁棒組 平鎮高中擊敗穀保家商奪冠

114學年度高中棒球聯賽鋁棒組，平鎮高中獲得冠軍。（學生棒球聯盟提供）
〔記者徐正揚／綜合報導〕114學年度高中棒球聯賽鋁棒組今天進行冠軍戰，平鎮高中靠李星漢、宋書桓兩名高三投手的壓制，以8：4擊敗穀保家商，相隔3年再次獲得冠軍，也是隊史第7座鋁棒組冠軍，李星漢拿下勝投與MVP。
平鎮打完5局以2：1領先，6局上2出局後重啟攻勢，靠高施諠二壘安打與2次保送攻佔滿壘，隨後孫駿彥適時擊出安打，穀保投手連續出現保送，宋米家、林毅庭相繼敲安，平鎮一舉灌進6分拉開領先，穀保雖在6局下靠3支安打與失誤扳回3分，平鎮及時換投宋書桓守住勝利。
請繼續往下閱讀...
平鎮總教練吳柏宏指出，鋁棒組選手穩定性不足，容忍選手犯錯，增加經驗比輸贏重要，能拿到冠軍，代表努力被看到，今年抽籤對戰球隊有利，教練團就打算把李星漢、宋書桓留到最後1場比賽，李星漢球速本就不錯，11月底在斗六市長盃曾投到148公里，高三心態成熟，控球變理想。
李星漢先發5.2局失4分僅1分責失，最快球速149公里刷新個人紀錄，拿下勝投與MVP，他表示，昨天知道要投冠軍戰有點緊張，前5局表現不錯本想完投，6局下節奏亂掉失分比較可惜，感謝吳柏宏教練、羅健銘教練、林煜清前教練的指導，未來以進職棒為目標。
團體獎
第1名：平鎮高中
第2名：穀保家商
第3名：普門中學
第4名：北科附工
第5名：大理高中
第6名：壽山高中
第7名：大溪高中
第8名：南英商工
個人獎
打擊獎
第1名：簡紹翔（普門中學）
第2名：陳得瑋（北科附工）
第3名：曾凱恩（穀保家商）
打點獎
簡紹翔（普門中學）
全壘打獎
陳勁融（南英商工）
投手獎
陳揚茗：（北科附工）
MVP
李星漢（平鎮高中）
最佳教練獎
吳柏宏、張竣凱、林鴻偉（平鎮高中）
114學年度高中棒球聯賽鋁棒組，平鎮高中李星漢（左）獲得MVP。（學生棒球聯盟提供）
114學年度高中棒球聯賽鋁棒組，平鎮高中李星漢在冠軍戰拿下勝投。（學生棒球聯盟提供）