MLB》昔日冬季會議創253億輝煌戰績！ 大聯盟關注「波拉斯效應 」

大聯盟冬季會議今年在奧蘭多展開。（圖片取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟冬季會議即將展開，官網記者費桑德（Mark Feinsand）提到數項觀察重點，其一是知名經紀人波拉斯（Scott Boras）是否能夠大顯身手，再現「波拉斯效應」。

波拉斯是大聯盟知名的經紀人，擁有強大的談判能力，屢屢幫助球員斬獲大約，被球迷暱稱「吸血鬼經紀人」。費桑德指出，過去波拉斯曾多次將自由球員的合約往後拖延，不過有時他仍會讓球員早早簽約，像是今年席斯（Dylan Cease）早早簽下的7年2.1億美元大約，便是目前休賽季最大約。

費桑德提到，2019年在聖地牙哥的冬季會議是波拉斯表現最令人印象深刻的一個休賽季，當時他接連讓旗下大咖球星柯爾（Gerrit Cole）、史崔斯柏格（Stephen Strasburg）、倫登（Anthony Rendon）簽下9位數美元鉅約，合計8.14億美元（約新台幣253億）。不過事後來看，上述三張約有兩張已成為大聯盟史上最爛合約之一。

波拉斯今年尚未簽約的客戶眾多，包含蘇亞雷斯（Ranger Suárez）、今井達也、加倫（Zac Gallen）、阿隆索（Pete Alonso）、柏格曼（Alex Bregman）、貝林傑（Cody Bellinger）、岡本和真、金河成、馬丁尼茲（Nick Martinez）與薛哲（Max Scherzer）等大咖。

