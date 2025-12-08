自由電子報
體育 籃球 學生籃球

UBA》郭俊言砍31分寫生涯新高 虎科擊退義守豪取6連勝

2025/12/08 21:08

郭俊言。（大專體總提供）郭俊言。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／雲林報導〕虎尾科大今天在富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第二階段迎戰義守大學，虎科陣中長人郭俊言砍31分締造UBA生涯新高，助隊以86：70輕取對手，收下6連勝，維持不敗之身。

這階段僅拿下2勝的義守，今天開賽在陳廷霖獨攬7分帶領下，一度領先，但虎科很快還以顏色，該節尾聲在郭俊言連續得分帶領下，迎頭趕上，首節打完暫時以23：24落後。不過，虎科在第2節展開反擊，郭俊言、查傑輪番跳出，助隊在半場打完反倒以54：39超前。

易籃後，虎科一舉把領先擴大到超過20分，但讓義守更雪上加霜的是黃尹元這節不慎踩到虎科米歇爾的腳，導致右腳踝扭傷倒地，只能先退場休息。虎科也將火力延續，郭俊言頻頻上演扣籃秀，助隊維持一定優勢，最終以16分差獲勝，這階段保持不敗，明天要對決同樣全勝的國立體大。

郭俊言今天繳出31分、6籃板，查傑18分次之；義守方面，陳廷霖拿下16分全隊最高。虎科明天要對決同樣尚未吞敗的國立體大，虎科主帥盧譽誠表示，雖然重點要打好自己的球，但還是會盡力捍衛主場。

另一戰，僑光科大在游文祥繳16分、5籃板帶領下，以74：68力退高雄師大，僑光本階段第3勝入袋，而高師大在這階段僅擊敗台灣體大，目前吞下5連敗。

郭俊言。（大專體總提供）郭俊言。（大專體總提供）
僑光科大游文祥。（大專體總提供）僑光科大游文祥。（大專體總提供）
查傑。（大專體總提供）查傑。（大專體總提供）
郭俊言。（大專體總提供）郭俊言。（大專體總提供）
米契爾。（大專體總提供）米契爾。（大專體總提供）
陳廷霖。（大專體總提供）陳廷霖。（大專體總提供）

