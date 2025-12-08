自由電子報
體育 即時新聞

運動部》台灣品牌國際賽事計畫說明會 廣邀各方跨界合作申請

2025/12/08 21:25

運動部舉辦「115年臺灣品牌國際賽事計畫」說明會。（運動部提供）運動部舉辦「115年臺灣品牌國際賽事計畫」說明會。（運動部提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕運動部今舉辦「115年台灣品牌國際賽事計畫」說明會，邀請地方政府、大專校院、運動團體、運動學術團體及各辦賽相關單位等參與。會中另邀文化大學財務金融學系助理教授陳曦、國立體大教授陳成業與會，分享國際賽事結合跨域加值相關實例，以期計畫順利推動。

運動部今年9月成立，為實現總統賴清德重要體育政見之一「建立台灣品牌國際賽事」，推動「115年台灣品牌國際賽事計畫」，透過在台辦理國際運動賽事，增加國際能見度及影響力，除推升國際賽事外，並鼓勵結合跨域資源，本計畫現開放申請。

運動部表示，行政院115年推升內需政策，納入了台灣品牌國際運動賽事增編相關預算以推動本計畫，預計將在台灣舉辦的國際賽事打造為更多元的樣態，擴大國內外人士參與，並展現台灣的軟硬體實力。

由運動部協助整合部會、地方政府及運動相關單位等資源，透過產官學三方結合，強化參賽及觀賽體驗，創造更高的經濟效益與國際交流能量，以期帶動台灣整體運動產業升級。

本計畫申請期間自即日起至115年1月31日截止，如為115年第一季辦理之活動，需提前於115年1月9日前送件，預計115年1月及3月辦理審查作業，就申請計畫之完整性、可行性、經費合理性及符合本計畫推動方向之程度進行審查，另以賽會創新、綠色永續及推動身心障礙運動等為加分項。

