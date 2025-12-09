MLB》洋基有望終結日本市場乾旱 記者揭關鍵：不必擔心井川慶惡夢

井川慶。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今年休賽季尚未大展拳腳，《The Athletic》記者柯許納（Chris Kirschner）針對球隊是否再次爭搶日本球員發起疑問，認為今井達也加盟洋基並非毫無機會。

過去凱許曼（Brian Cashman）曾在受訪時表示：「我們在最近的市場上一直非常積極，但都未能成功。那些球員決定去道奇隊打球，很明顯，他們也在後續獲得成功。」凱許曼所稱的球員就是山本由伸與佐佐木朗希。

請繼續往下閱讀...

柯許納提到了今井達也或許可能會與其他兩位加入大谷翔平的球員不同，因為他在松坂大輔的節目上曾提到，能跟道奇日本球員並肩作戰很棒，但如果可以選擇的話，他會想要擊敗他們。此外，今井達也的經紀人波拉斯（Scott Boras）表示，他的客戶在地理位置上保持開放態度，意味著洋基有相對樂觀的機會結束他們在日本市場上的乾旱期。

洋基自2014年的田中將大後便再也沒有簽過日本選手，而柯許納認為，近年簽下日本投手的風險比過去低，例如洋基在2006年簽下井川慶，但如今棒球界的影像與數據都已經大幅進步。最後柯許納指出，儘管今井被預期不會成為像山本由伸一樣如此強大的投手，但仍有望在大聯盟站穩腳步。

今井達也。（資料照，產經體育）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法