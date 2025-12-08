自由電子報
MLB》小熊傳鎖定響尾蛇明星強投！ 防禦率2.81投捕搭檔有望聚首

2025/12/08 23:03

加倫。（資料照）加倫。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇明星強投加倫（Zac Gallen）本季表現不盡人意，但30歲的他成為自由球員後仍吸引不少球隊目光，其中小熊被認為最有望成為他的新東家。

根據《The Athletic》消息指出，小熊目前正在廣泛地尋找先發投手的過程，而加倫被視為目標。現任小熊捕手凱利（Carson Kelly）跟加倫搭過327局，是所有跟加倫搭配過的捕手中最多，且防禦率僅2.81。

本季的加倫繳出他自2023年幫助球隊打到國聯冠軍後的最差表現，然而就算是在他狀態不好的一年，加倫依舊展現他耐投的吃局數能力，共33場先發投192.0局（拿下13勝15敗，防禦率4.83）。

報導提到，加倫新約的參考對象有兩個，分別是大都會跟馬奈亞（Sean Manaea）的3年7500萬美元以及天使與菊池雄星簽下的3年6300萬美元。然而加倫比上述兩人投身自由市場時還年輕，履歷也更加出色。

有趣的是，近日《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）曾發文指出加倫與小熊簽約，隨後刪文後改發為「有望」簽約。《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）在南丁格爾的烏龍後發文表示，加倫現在並沒有合約，且尚未進入到最後階段，被認為是在打臉南丁格爾。

