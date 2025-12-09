網球》若大前年溫網決戰對手換成納達爾 澳洲壞小子：我會打更好！

基里奧斯。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕語不驚人死不休！基里奧斯（Nick Kyrgios）回顧2022年溫布頓網球錦標賽冠軍戰，坦言面對塞爾維亞傳奇球星喬科維奇（Novak Djokovic）時，自己表現不錯卻贏不了，好強如澳洲「壞小子」還嗆聲，若對上西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），有信心會打更好。

揮別近3年來膝蓋和手腕傷勢陰霾，休兵多時的基里奧斯即將在明年復出，30歲的「壞小子」近來節目中表示，當年溫網首闖大滿貫男單決戰，其實狀態頗佳還先馳得盤，可惜關鍵時刻未能把握機會，「我不認為還能做得更好了。整體來說表現穩健，只是第4盤搶7時發揮失常。」最終他在全英草地俱樂部先盛後衰，歷經4盤激戰仍以6：4、3：6、4：6、6：7（3：7）慘遭老經驗的衛冕者喬科維奇大逆轉，抱憾屈居亞軍，也坐視強敵完成草地大滿貫四連霸。

「第3盤我40：0領先時被破發，這簡直令人難以置信。」基里奧斯除了驚嘆喬科維奇接發球功力，不忘點名多年前結下恩怨情仇的另位「三巨頭」老冤家，「如果決賽對手是像納達爾這樣的球員，我肯定會表現更好。但喬科維奇不一樣，他當時已經30次打進決賽之類的，而這只是我頭一回，他實在太強了。」

