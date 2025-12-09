中職》脫下黃衫！被兄弟戰力外轉戰富邦 林書逸告別：最讓我捨不得的是...

林書逸。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕32歲資深外野手林書逸在季後被中信兄弟戰力外，雖然黃衫軍有意簽回，但林書逸選擇轉戰富邦悍將，他也在社群發文告別老東家。

林書逸感性表示：「回想在中信兄弟的這三千三百多個日子裡，最讓我捨不得的，還是我的隊友、比親兄弟還親的兄弟們。我們一起經歷過拿下總冠軍的感動，也一起遭遇在總冠軍戰飲恨的悲傷。和隊友在球場上奔跑、奮鬥，那些一起努力過的每件事、一起滴下的汗，都是我這輩子最美好的畫面之一。」

林書逸也向球團、象迷致謝，「真的很感謝中信兄弟球團在2016年的選秀會上選擇了我，讓我能踏上夢想的賽場，成為了從小憧憬的職業球員。也感謝球團、教練團、防護與行政團隊這些年來對我的照顧與指導。同時，我也想好好感謝象迷們。你們每一聲加油、每一句支持與鼓勵，都深深刻在我心裡，也是我持續努力打球的重要力量。」

此外，林書逸感謝經紀公司為他找到新東家，也感激妻子讓他有勇氣挑戰新環境，「最後，我要感謝這段期間所有向我提出邀約的職業球團，你們的肯定讓我更堅定地走在職棒這條道路上，也更相信自己。當然，更感謝富邦球團的重視與信任，讓我最終做出加盟的決定。未來我會持續秉持一樣的態度努力下去，用盡全力回報你們的選擇。」

