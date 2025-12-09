經典賽》談山本由伸、朗希能否打日本隊 道奇教頭：特別是山本...

山本由伸。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平上月表態為日本隊出征2026年經典賽，但道奇強投山本由伸、佐佐木朗希尚未確定能否獲准參賽。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天受訪說，目前為止還沒有明確的進展。

大聯盟目前正值冬季會議，談到山本由伸和佐佐木朗希的狀況，羅伯斯受訪表示，兩人都有想參加經典賽的意願，對日本這個國家來說，這是一個特別重要的賽事，因此會在關於限制與規範等問題透過對話協調。

羅伯斯說，一方面會想給他們參賽機會，但也要考慮他們經歷一些狀況，打了很長的賽季，特別是山本由伸，要考量2026年賽季以後的情況。

山本由伸在今年世界大賽出賽3場有2場先發，拿到3勝、防禦率僅1.02，共投17.2局只掉2分、賞15次三振，包含G7「中0日」後援2.2局無失分，幫助道奇成為21世紀首連霸球隊。

佐佐木朗希在今年季後賽扛起道奇隊守護神角色，出賽9場拿到3次救援成功、2次中繼成功，防禦率僅0.84，共投10.2局賞6次三振。

日本隊在2026年經典賽與台灣隊、南韓隊、澳洲隊、捷克隊分在C組，分組取前二晉級複賽。

