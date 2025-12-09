自由電子報
MLB》自由身的「北極熊」情歸何處？大都會：冬季會議不會碰面

2025/12/09 09:32

阿隆索。（資料照，美聯社）阿隆索。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕一壘重砲手「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）今年球季結束後再度投身自由市場，也讓許多球迷對他的下一步充滿好奇，而他的老東家紐約大都會在今年的大聯盟冬季會議，並沒有計畫與阿隆索會面。

阿隆索去年休賽季雖成為自由球員，但最終仍以兩年5400萬美元的合約重返老東家，合約中還包含第一年結束後的跳脫權利，今年「北極熊」依舊繳出非常優異的表現，甚至打破了「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry）高懸37年的紀錄，成為大都會隊史的全壘打王，他連續兩年162場全勤出賽，打擊三圍.272/.347/.524，外帶38發全壘打與126分打點，OPS+144。

球季結束後，美國時間上週日剛滿31歲的阿隆索再度成為自由球員，根據《美聯社》的報導，今年參與冬季會議的參與者所居住的飯店，距離阿隆索的住處只有兩個小時的車程，但球團仍沒有計畫在這段時間進行討論，大都會棒球營運總裁史登斯（David Stearns）表示，阿隆索可能會利用這段時間，與他相對不是非常熟識的球團見面，「我覺得Pete非常了解我們，但我們也非常了解Pete。」

根據先前的報導，阿隆索已和大都會展開談判，而當史登斯被問及目前的狀況，他先是強調不會進行公開協商外，隨後說明阿隆索現今在市場上的定位，「Pete已經證明他是棒球界進攻表現最好的打者之一，他在我們球隊貢獻了高水準的成績，包括我們以及其他球團，都會是優先考量的補強人選。」

大都會在這個休賽季雖然已經延攬31歲明星後援威廉斯（Devin Williams），但牛棚的補強還尚未結束，史登斯坦言球團正在從交易市場以及自由球員中探索可用之兵，除此之外也正在尋找尋找其他先發投手，不過史登斯表明對陣中的年輕投手有信心，而日籍強投千賀滉大能否突破傷病困擾重拾身手也很關鍵。

另外，大都會日前也與遊騎兵達成交易，將資深外野手尼莫（Brandon Nimmo）送出換來明星二壘手希米恩（Marcus Semien），也因此他們也在找尋尼莫的接替人選，目前的備案或許會是麥克尼爾（Jeff McNeil）將成為明年開季的左外野手。

