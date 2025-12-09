自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》領22億約的史考特變砸鍋王 道奇教頭：他整季都感到不對勁

2025/12/09 09:15

史考特。（資料照，美聯社）史考特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年成為21世紀首支連霸球隊，但道奇整季例行賽的牛棚防禦率4.27排全大聯盟第21名，其中終結者史考特（Tanner Scott）表現不如預期是原因之一，因此傳出道奇在休賽季考慮補強牛棚。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天表示，這個賽季對史考特來說是個「異常年」。

道奇去年季後以4年7200萬美元（約新台幣22.6億元）網羅史考特，未料這位31歲明星後援左投整季表現欠佳，今年出賽61場戰績1勝4敗，防禦率4.74是近4年最高，整季有23次救援成功、但也砸鍋10次是全大聯盟最多，被打擊率2成54，每局被上壘率為1.26。史考特最後也沒有參與季後賽。

大聯盟正值冬季會議期間，羅伯斯表示，「我覺得如果你們在談我們還能改進的地方，仍然認為上季對史考特來說是個異常年，這不是說他一定要當球隊專職的終結者，但我覺得他明年會有明顯的進步。」

「他有一些身體上的問題，有些是公開談過的，有些沒有。我認為增加一名能投高壓局面的後援投手，從來不是一件壞事。」羅伯斯說道。

羅伯斯提到，「我覺得他有一些身體上的狀況是自己沒有說出來的，再加上轉隊來到洛杉磯，感覺所有可能可能出錯的事情都發生了。我覺得他很努力、很有天賦，而他生涯的表現完全不像上個賽季那樣。」

羅伯斯認為，今年對史考特來說就是一個異常的賽季，「他整季都有些狀況，老實說，他整季都感覺不太對勁，有些時候他的狀況不錯、感覺還可以，但他就是感覺不太舒適。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中