MLB》領22億約的史考特變砸鍋王 道奇教頭：他整季都感到不對勁

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年成為21世紀首支連霸球隊，但道奇整季例行賽的牛棚防禦率4.27排全大聯盟第21名，其中終結者史考特（Tanner Scott）表現不如預期是原因之一，因此傳出道奇在休賽季考慮補強牛棚。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天表示，這個賽季對史考特來說是個「異常年」。

道奇去年季後以4年7200萬美元（約新台幣22.6億元）網羅史考特，未料這位31歲明星後援左投整季表現欠佳，今年出賽61場戰績1勝4敗，防禦率4.74是近4年最高，整季有23次救援成功、但也砸鍋10次是全大聯盟最多，被打擊率2成54，每局被上壘率為1.26。史考特最後也沒有參與季後賽。

大聯盟正值冬季會議期間，羅伯斯表示，「我覺得如果你們在談我們還能改進的地方，仍然認為上季對史考特來說是個異常年，這不是說他一定要當球隊專職的終結者，但我覺得他明年會有明顯的進步。」

「他有一些身體上的問題，有些是公開談過的，有些沒有。我認為增加一名能投高壓局面的後援投手，從來不是一件壞事。」羅伯斯說道。

羅伯斯提到，「我覺得他有一些身體上的狀況是自己沒有說出來的，再加上轉隊來到洛杉磯，感覺所有可能可能出錯的事情都發生了。我覺得他很努力、很有天賦，而他生涯的表現完全不像上個賽季那樣。」

羅伯斯認為，今年對史考特來說就是一個異常的賽季，「他整季都有些狀況，老實說，他整季都感覺不太對勁，有些時候他的狀況不錯、感覺還可以，但他就是感覺不太舒適。」

