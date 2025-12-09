自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

棒球》台灣棒球世界第一 KANO巴西特映感動觀眾

2025/12/09 09:30

《KANO》登上巴西主流影廳MIS的「東方的陰影與符號」影展。（MIS提供）《KANO》登上巴西主流影廳MIS的「東方的陰影與符號」影展。（MIS提供）

〔即時新聞中心／聖保羅報導〕台灣棒球世界第一！聖保羅聲音與影像博物館（MIS）上週末放映《KANO》與《海角七號》，呼應台灣棒球代表隊去年奪得世界冠軍，首發場《KANO》以嘉農「一球入魂」的勵志故事，展現台灣民族融合團結一致、永不放棄的精神，感動現場觀眾。

聖保羅市府文化局所屬的聲音與影像博物館（MIS），近年來積極與多國機構合作舉辦國際影展，此次特別與台巴藝術文化交流協會（ATBICA）、法國電影資料館、法國文化協會、法國大使館及亞洲研究中心合作，共同策劃一場跨文化影展「東方的陰影與符號」（Mostra Sombras e Símbolos do Oriente），將 6部帶有東方色彩的跨國電影呈現給巴西觀眾。

駐聖保羅經文處長朱怡靜6日晚間專程偕劍道七段的運動好手夫婿孫述貴，前往MIS觀賞《KANO》，向巴西觀眾表達台灣對影視文化與體育項目的重視。

朱怡靜除感謝MIS製作人卡爾達納（Giovani Caldana）將台灣電影納入這次影展之外，特別讚揚台巴藝術文化交流協會長年耕耘巴西主流藝文界，不斷將台灣電影及表演藝術推廣至巴西各地，使巴西觀眾透過電影認識台灣，成為台巴雙向交流的基石。

聖保羅僑教中心主任尤正才指出，此次放映的《KANO》及《海角七號》，都是台灣影史上具代表性的票房電影，尤其台灣棒球去年拿下世界冠軍，此時在巴西上映《KANO》別具意義，不僅圓了僑胞們敲碗放映的心願，更透過嘉農棒球隊打入日本甲子園的勵志故事，充分展現出日本人、漢人與台灣原住民的團結力量與民族融合，讓巴西觀眾看見台灣與巴西同樣擁有美好的混血文化與熱情。

放映現場亦展示台灣之光王建民的簽名球，引起現場觀影的運動科系學生泰依絲（Thaís）驚喜尖叫，她說她特別喜歡東方文化，一直有在追蹤台灣棒球，觀影過程中跟著《KANO》的劇情又哭又笑，非常感動。

卡爾達納表示，去年與台巴藝術文化交流協會合作魏德聖導演《BIG》兒癌電影慈善放映，引起許多巴西觀眾對台灣電影的興趣，此次再度透過該協會精選這兩部由魏德聖監製、導演的大片，認識台灣與巴西共同擁有的民族融合底蘊，相當有意義，期待未來在該館分享更多台灣電影。

聖保羅經文處長朱怡靜（中）偕夫婿孫述貴（右三），在MIS的《KANO》放映會與現場觀眾持王建民簽名球合影。（台巴藝術文化交流協會提供）聖保羅經文處長朱怡靜（中）偕夫婿孫述貴（右三），在MIS的《KANO》放映會與現場觀眾持王建民簽名球合影。（台巴藝術文化交流協會提供）

《KANO》在MIS放映當日，在取票口展示的王建民簽名球相當吸睛。（台巴藝術文化交流協會提供）《KANO》在MIS放映當日，在取票口展示的王建民簽名球相當吸睛。（台巴藝術文化交流協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中