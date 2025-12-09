棒球》台灣棒球世界第一 KANO巴西特映感動觀眾

《KANO》登上巴西主流影廳MIS的「東方的陰影與符號」影展。（MIS提供）

〔即時新聞中心／聖保羅報導〕台灣棒球世界第一！聖保羅聲音與影像博物館（MIS）上週末放映《KANO》與《海角七號》，呼應台灣棒球代表隊去年奪得世界冠軍，首發場《KANO》以嘉農「一球入魂」的勵志故事，展現台灣民族融合團結一致、永不放棄的精神，感動現場觀眾。

聖保羅市府文化局所屬的聲音與影像博物館（MIS），近年來積極與多國機構合作舉辦國際影展，此次特別與台巴藝術文化交流協會（ATBICA）、法國電影資料館、法國文化協會、法國大使館及亞洲研究中心合作，共同策劃一場跨文化影展「東方的陰影與符號」（Mostra Sombras e Símbolos do Oriente），將 6部帶有東方色彩的跨國電影呈現給巴西觀眾。

請繼續往下閱讀...

駐聖保羅經文處長朱怡靜6日晚間專程偕劍道七段的運動好手夫婿孫述貴，前往MIS觀賞《KANO》，向巴西觀眾表達台灣對影視文化與體育項目的重視。

朱怡靜除感謝MIS製作人卡爾達納（Giovani Caldana）將台灣電影納入這次影展之外，特別讚揚台巴藝術文化交流協會長年耕耘巴西主流藝文界，不斷將台灣電影及表演藝術推廣至巴西各地，使巴西觀眾透過電影認識台灣，成為台巴雙向交流的基石。

聖保羅僑教中心主任尤正才指出，此次放映的《KANO》及《海角七號》，都是台灣影史上具代表性的票房電影，尤其台灣棒球去年拿下世界冠軍，此時在巴西上映《KANO》別具意義，不僅圓了僑胞們敲碗放映的心願，更透過嘉農棒球隊打入日本甲子園的勵志故事，充分展現出日本人、漢人與台灣原住民的團結力量與民族融合，讓巴西觀眾看見台灣與巴西同樣擁有美好的混血文化與熱情。

放映現場亦展示台灣之光王建民的簽名球，引起現場觀影的運動科系學生泰依絲（Thaís）驚喜尖叫，她說她特別喜歡東方文化，一直有在追蹤台灣棒球，觀影過程中跟著《KANO》的劇情又哭又笑，非常感動。

卡爾達納表示，去年與台巴藝術文化交流協會合作魏德聖導演《BIG》兒癌電影慈善放映，引起許多巴西觀眾對台灣電影的興趣，此次再度透過該協會精選這兩部由魏德聖監製、導演的大片，認識台灣與巴西共同擁有的民族融合底蘊，相當有意義，期待未來在該館分享更多台灣電影。

聖保羅經文處長朱怡靜（中）偕夫婿孫述貴（右三），在MIS的《KANO》放映會與現場觀眾持王建民簽名球合影。（台巴藝術文化交流協會提供）



《KANO》在MIS放映當日，在取票口展示的王建民簽名球相當吸睛。（台巴藝術文化交流協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法