MLB》太空人先發左投成市場搶手人選！資深記者曝已與3隊會面

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟資深記者摩洛西（Jon Paul Morosi）的消息，季後投身自由市場的32歲兩屆明星左投瓦德茲（Framber Valdez），已經與舊金山巨人、紐約大都會與巴爾的摩金鶯進行會面。

瓦德茲生涯8個球季都在太空人度過，今年成績比起往年稍微退步，整季31場出賽皆擔任先發，192局的投球送出187次三振，並有2場完投的紀錄，戰績13勝11敗，防禦率3.66，ERA+114雖高於聯盟平均，但也是他生涯倒數第2高的表現。

摩洛西指出，在多倫多藍鳥以7年2.1億美元大約簽下強投席斯（Dylan Cease）後，瓦德茲有很好的理由成為市場中搶手的先發人選，不過針對巨人是否會高價找來市場內的頂級先發，許多美國媒體仍眾說紛紜，其中《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）以及《The Athletic》記者巴格利（Andrew Baggarly）皆報導，認為巨人比較傾向尋找經濟實惠的自由球員，而非像是費城人左投蘇亞雷斯（Ranger Suárez）以及透過入札準備挑戰大聯盟的西武獅王牌投手今井達也等需耗費一定金錢才能找來的人選。

但摩洛西則認為，巨人目前正積極尋找眾多身處自由身的先發投手，且「有望能成功延攬一位市場頂級的先發好手」，此外《舊金山紀事報》的巨人隨隊記者魯賓（Shayna Rubin）表示，球隊也有可能把陣中農場頭號大物艾德里奇（Bryce Eldridge）擺上交易桌。

除了上述的幾支球隊外，紐約大都會是否會延攬包括瓦德茲在內的市場頂級先發也值得探討，《The Athletic》記者薩蒙（Will Sammon）撰文寫道，雖然大都會在冬季會議最大的目的是要尋找明年球季「王牌」等級的先發投手，但球隊不情願給予這些市場頂級的先發一份長期的合約，反而更傾向給予短約。

