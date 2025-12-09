自由電子報
經典賽》美國打造夢幻艦隊！「神鱒」再戰WBC？ 天使主帥給回應

2025/12/09 10:18

楚奧特。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽明年3月登場，上屆在決賽飲恨的美國隊力拚重返榮耀，目標打造夢幻陣容。至於上屆擔任美國隊長的「神鱒」楚奧特（Mike Trout）是否再戰，天使主帥鈴木清（Kurt Suzuki）做出回應。

美國隊將由洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）擔任隊長領軍，目前確定參賽的還有海盜塞揚王牌史基斯（Paul Skenes）、水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）、皇家明星游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）、響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）、小熊明星外野手阿姆斯壯（Peter Crow-Armstrong）以及明星左投波伊德（Matthew Boyd）、紅襪後援右投惠特洛克（Garrett Whitlock），陣容已經有雛形，可謂眾星雲集。

外界期待楚奧特再披美國隊戰袍，對此天使主帥鈴木清表示：「誰會參加、誰不參加，目前尚未討論，當然之後會談到，但現在還沒有任何消息。」

楚奧特近年飽受傷勢困擾，被問及是否會支持他參賽，鈴木清直言：「這需要討論，我們需要和球員、球隊一起找出最佳方案。」

