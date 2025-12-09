NBA》丟球砸人讓魔術巴恩吞百萬罰單 「表弟」認為該賞他巴掌

魔術巴恩（右）丟球砸向尼克隊前鋒阿努諾比（左）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕魔術隊後衛巴恩（Desmond Bane）在美國時間12月7日的比賽中，他刻意對尼克隊前鋒阿努諾比（OG Anunoby）「丟球砸人」，今天遭NBA聯盟開罰3.5萬美元（約新台幣109萬元）。

魔術隊前一場面對尼克的比賽，第四節剩下6分14秒時，阿努諾比快攻上籃被蓋火鍋後倒在籃框後方，這時一旁的巴恩拿到球，卻是丟球砸向躺在地上的阿努諾比。巴恩最後領到技術犯規。

根據《ESPN》報導，這是巴恩本季第二次向倒在地上的對手丟球。NBA聯盟今天以缺乏體育精神的行為，對巴恩處3.5萬美元的罰單。

曾來台打過球的前NBA明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins），近日在「Run It Back on FanDuel TV」的節目中，不認同阿努諾比冷靜沉著的處理方式，「我不是說要一拳打在他（巴恩）臉上，但也許會賞他一個巴掌...這太誇張了。我絕對不會忍下這口氣，這太瘋狂了。」

Desmond Bane t'd up for flinging ball at OG Anunoby pic.twitter.com/m5LYezhI4z — New York Basketball （@NBA_NewYork） December 7, 2025

魔術巴恩（中）丟球砸向尼克隊前鋒阿努諾比（左）。（資料照，美聯社）

