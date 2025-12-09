自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》丟球砸人讓魔術巴恩吞百萬罰單 「表弟」認為該賞他巴掌

2025/12/09 10:57

魔術巴恩（右）丟球砸向尼克隊前鋒阿努諾比（左）。（資料照，美聯社）魔術巴恩（右）丟球砸向尼克隊前鋒阿努諾比（左）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕魔術隊後衛巴恩（Desmond Bane）在美國時間12月7日的比賽中，他刻意對尼克隊前鋒阿努諾比（OG Anunoby）「丟球砸人」，今天遭NBA聯盟開罰3.5萬美元（約新台幣109萬元）。

魔術隊前一場面對尼克的比賽，第四節剩下6分14秒時，阿努諾比快攻上籃被蓋火鍋後倒在籃框後方，這時一旁的巴恩拿到球，卻是丟球砸向躺在地上的阿努諾比。巴恩最後領到技術犯規。

根據《ESPN》報導，這是巴恩本季第二次向倒在地上的對手丟球。NBA聯盟今天以缺乏體育精神的行為，對巴恩處3.5萬美元的罰單。

曾來台打過球的前NBA明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins），近日在「Run It Back on FanDuel TV」的節目中，不認同阿努諾比冷靜沉著的處理方式，「我不是說要一拳打在他（巴恩）臉上，但也許會賞他一個巴掌...這太誇張了。我絕對不會忍下這口氣，這太瘋狂了。」

魔術巴恩（中）丟球砸向尼克隊前鋒阿努諾比（左）。（資料照，美聯社）魔術巴恩（中）丟球砸向尼克隊前鋒阿努諾比（左）。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中