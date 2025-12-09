自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

威力盃》對方教頭都稱讚的凝聚力 宜蘭縣奪季軍隊史最佳

2025/12/09 10:24

江宇鎮。（記者林宥辰攝）江宇鎮。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／花蓮報導〕台彩威力盃季軍戰，由宜蘭縣和新竹縣爭奪。宜蘭縣首局得分後一度被追平，靠連續安打和後援投手江宇鎮封鎖，3:1贏球，季軍是縣史參與威力盃最佳成績。

宜蘭縣此次由竹林國小為主，加上三星國小、寒溪國小與內城國小選手，首次組成聯軍就奪最佳成績。總教練王淦緯賽後將球留下，說：「應該會放縣史館吧。」

王淦緯說：「以往最佳成績就是第4名，上面長官有給目標，小選手凝聚力也越來越好，平常一天半的集訓，就希望他們趕快玩在一起，不要陌生或生疏。選手們每個都是氣氛組，也很珍惜聯隊一起打球的時光。」

昨4強戰，宜蘭縣敗給桃園市，但桃園市資深教頭李政達就誇宜蘭縣是可敬對手，也預言明年選拔賽的宜蘭縣實力不可小覷。王淦緯謙稱：「不敢講，我們也有幾位選手超齡，可能補上其他選手。李教練以前待過竹林國小，對我們也很照顧。」

宜蘭縣中外野手李鑫，賽會至今累積不少美技守備，今擊出三壘打，並靠對方守備瑕疵搶攻本壘，展現腳程。和李鑫同樣出身三星國小的江宇鎮，後援2.2局無失分。

李鑫自評表現「還好」，他說，聯隊大家一起打球比較強，被問及是否是球隊腳程第一名，他則指著隊友江允浩，直言他比較快。投球有功的江宇鎮說，季軍戰登板不緊張，隊友李鑫守在他身後，也令人放心。

李鑫透露，想追隨偶像柯敬賢加入道奇隊，守備方面最欣賞的則是學長岳政華。江宇鎮說，他也想出國打球，也希望加入道奇隊。

李鑫。（記者林宥辰攝）李鑫。（記者林宥辰攝）

江宇鎮。（記者林宥辰攝）江宇鎮。（記者林宥辰攝）

宜蘭縣奪季軍。（記者林宥辰攝）宜蘭縣奪季軍。（記者林宥辰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中