威力盃》對方教頭都稱讚的凝聚力 宜蘭縣奪季軍隊史最佳

江宇鎮。

〔記者林宥辰／花蓮報導〕台彩威力盃季軍戰，由宜蘭縣和新竹縣爭奪。宜蘭縣首局得分後一度被追平，靠連續安打和後援投手江宇鎮封鎖，3:1贏球，季軍是縣史參與威力盃最佳成績。

宜蘭縣此次由竹林國小為主，加上三星國小、寒溪國小與內城國小選手，首次組成聯軍就奪最佳成績。總教練王淦緯賽後將球留下，說：「應該會放縣史館吧。」

王淦緯說：「以往最佳成績就是第4名，上面長官有給目標，小選手凝聚力也越來越好，平常一天半的集訓，就希望他們趕快玩在一起，不要陌生或生疏。選手們每個都是氣氛組，也很珍惜聯隊一起打球的時光。」

昨4強戰，宜蘭縣敗給桃園市，但桃園市資深教頭李政達就誇宜蘭縣是可敬對手，也預言明年選拔賽的宜蘭縣實力不可小覷。王淦緯謙稱：「不敢講，我們也有幾位選手超齡，可能補上其他選手。李教練以前待過竹林國小，對我們也很照顧。」

宜蘭縣中外野手李鑫，賽會至今累積不少美技守備，今擊出三壘打，並靠對方守備瑕疵搶攻本壘，展現腳程。和李鑫同樣出身三星國小的江宇鎮，後援2.2局無失分。

李鑫自評表現「還好」，他說，聯隊大家一起打球比較強，被問及是否是球隊腳程第一名，他則指著隊友江允浩，直言他比較快。投球有功的江宇鎮說，季軍戰登板不緊張，隊友李鑫守在他身後，也令人放心。

李鑫透露，想追隨偶像柯敬賢加入道奇隊，守備方面最欣賞的則是學長岳政華。江宇鎮說，他也想出國打球，也希望加入道奇隊。

李鑫。

江宇鎮。

宜蘭縣奪季軍。

