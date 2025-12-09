經典賽》37歲還能飆火球重返巔峰！外媒曝「古巴飛彈」被列入英國隊初選名單

查普曼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟古巴記者羅梅洛（Francys Romero）今天在社群媒體X上發文表示，今年重返巔峰的火球男查普曼（Aroldis Chapman）被列為經典賽英國隊的初選名單中。

目前37歲的查普曼，在去年季後以1年1075萬美元的合約從海盜轉戰紅襪，今年迎來生涯第16個大聯盟球季，卻繳出令人為之一亮的超狂成績，本季累計67場的出賽，61.1局的投球送出85次三振，拿下32次救援成功，獨立防禦率（FIP）低到只有1.73，ERA+更是飆到生涯新高的351，賽季後奪下美聯年度最佳後援投手，均速甚至還能達到98.8英哩（約159公里）。

專門報導經典賽的國際棒球記者史普拉德林（Shawn Spradling），6月時就曾在X上發文，指出查普曼正在考慮要為美國還是英國出戰，而古巴出生的他雖然同時是美國公民，不過他的祖父母皆來自牙買加，而此地直到1962年以前都還是由英國殖民，因此符合代表英國出賽的資格。

羅梅洛表示，雖然目前仍有少數文件與行政程序還需完成，但只要波士頓紅襪點頭同意，預計能讓查普曼順利參賽。

英國在明年的經典賽，與美國、墨西哥、義大利與巴西同列B組，將在休士頓太空人隊的主場「大金球場」（Daikin Park）一較高下。

