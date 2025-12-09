MLB》自認差距不大、季後賽卻遭藍鳥痛扁 讓洋基教頭坦言很難受

洋基在美聯分區賽敗給藍鳥。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基今年在季後賽美聯分區系列賽敗給多倫多藍鳥，無緣連兩年闖進世界大賽。洋基教頭布恩（Aaron Boone）今天受訪時，認為條紋軍和藍鳥的差距並沒外界想像的那麼大。

去年打進世界大賽的洋基，今年在美聯分區賽以1勝3敗遭藍鳥淘汰，這4場的總分數為19比34。藍鳥最後一路打進世界大賽，最後與道奇血戰7場惜敗。

請繼續往下閱讀...

大聯盟正值冬季會議，布恩今天表示，洋基今年例行賽的戰績與藍鳥相同（同為94勝68敗），不是想否認被藍鳥狠狠地教訓，「他們上季顯然是一支非常強大的球隊，距離贏得世界大賽僅差毫釐。他們今年證明是一支較強的球隊，我們希望能縮小那個差距。」

布恩。（資料照，美聯社）

布恩坦言，「球季的結束方式對我來說很難受，因為我覺得我們真的很強、很健康，而且正好在對的時間達到巔峰狀態，結果我們在系列賽輸給一支今年我們打得很掙扎的藍鳥隊，所以這很難受，你也會回頭檢視這一切。」

「當然，你總是要讓球隊變得更好，但同時也要停下來想：『嘿，我們其實很不錯了。』我們有許多很棒的選手，許多年輕核心選手在今年於不同層面冒出頭，而我們必須持續讓他們在大聯盟的旅程中成長。」布恩說道。

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）曾表示考慮所謂的「挑戰性交易」，因為他認為球隊打線的左打者太多。布恩對此說，「你總是想變好，而每年情況都不一樣，我們總是需要在某個位置上加強。找更好的選手，不過我不知道這個冬天會給我們帶來什麼。」

洋基目前休賽季的動作，主要是續留現有選手，包含提出合格報價留住葛里遜（Trent Grisham）、執行後援左投希爾（Tim Hill）的合約、簽回「軟投派」左投亞柏格（Ryan Yarbrough）。洋基季後也積極要留住強打貝林傑（Cody Bellinger）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法