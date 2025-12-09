平埔族群取得原民身分 世界原民運動會聖火傳遞首進西拉雅部落

2025世界原住民族傳統運動會（簡稱世原運）將於明日在台灣登場，聖火傳遞今抵西拉雅族吉貝耍部落。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕2025世界原住民族傳統運動會（簡稱世原運）將於明日在台灣登場，聖火傳遞今抵西拉雅族吉貝耍部落，吉貝耍文史工作室召集人段洪坤表示，平埔原住民族群身分法通過後，宣告平埔族群回到原民大家庭，而有別於他處聖火是傳遞至鄉鎮公所，今年聖火傳遞進吉貝耍部落，更是別具意義。

世原運聖火今日上午抵達吉貝耍部落後，段洪坤與族人在部落大公廨迎接，先由祭司主持祈福儀式，隨後交接聖火繼續傳遞至高雄那瑪夏，吉貝耍部落族人也到場歡迎。南市原住民族事務委員會主委白惠表示，總統已在今年10月頒布平埔原住民族群身分法，平埔族群有合法的權益，而今年世原運將平埔族群納入，將台灣更完整的原民樣貌呈現給全世界。

段洪坤指出，今年平埔族群組成聯軍加入世原運，非常有意義，聖火能傳遞進入部落，族人也感到相當光榮。

